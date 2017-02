O 74,5% dos traballadores de Ferroglobe en Monzón apoia o plan industrial pero segue sen telo na Costa da Morte

Os traballadores de Ferroglobe apoiaron cun 74,5% dos votos o plan industrial no complexo de Monzón (Huesca), onde a compañía conta cunha fábrica de ferroaleaciones e cinco centrais hidroeléctricas, unha situación semellante á de Cee e Dumbría onde, no entanto, o proxecto non conta co apoio do persoal ata que non se garanta que iso non implica a segregación do negocio.

Fontes da empresa confirmaron a Europa Press que este apoio supón o compromiso de Ferroglobe a realizar melloras na súa fábrica de Monzón por valor de 5 millóns de euros e outras por, polo menos, 8 millóns tras a realización do correspondente estudo.

Os empregados da fábrica aragonesa apoian, así, a execución dos investimentos previstos e a obtención de fondos extraordinarios procedentes da venda de activos hidráulicos, segundo recolle o documento aprobado. Esta decisión completa a adoptada polo persoal de Sabón, en Arteixo (A Coruña), a semana pasada, que o apoiou cun 67% de votos.

Segundo as mesmas fontes, os empregados están de acordo, deste xeito, en que os fondos para acometer o plan de investimento procedan "da venda dos activos hidráulicos", entre os que se atopan o cinco centrais eléctricas próximas á fábrica de Monzón e nas que prestan os seus servizos 20 traballadores "cuxos postos de traballo están garantidos". Así mesmo, entenden --din estas fontes-- que "o escenario alternativo sería unha austeridade importante nos próximos anos en todos os ámbitos" --gastos, investimentos e emprego--.

Ferroglobe proxecta a modernización da súa capacidade produtiva, cun desembolso de 200 millóns de euros en toda España, o que permitirá xerar 375 empregos directos e 550 indirectos. Desas cantidades, a Galicia corresponderalle un investimento de 100 millóns de euros, 200 postos de traballo directos e 300 indirectos nas localidades de Cee, Dumbría e Sabón-Arteixo, segundo explica a empresa. Os fondos para acometer os proxectos procederían da venda das centrais hidráulicas que a compañía ten en Galicia e en Aragón.

CONFLITO EN GALICIA

No entanto, os traballadores de Ferroatlántica en Cee e Dumbría manteñen un conflito en contra da venda das minicentrais.

De feito, esta semana no pleno do Parlamento de Galicia debatéronse iniciativas relativas a esta cuestión, incluída unha pregunta ao presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, quen insistiu en que non recibiu ningunha solicitude da empresa sobre as centrais hidroeléctricas situadas nos ríos Xallas e Grande e garantiu, así mesmo, o compromiso de "cumprir a lei, a garantía de interese público e manter o emprego". Coa actual normativa, non se poderían segregar as actividades das minicentrais.

Fontes da empresa explicaron que o plan industrial inclúe "a modernización" das instalacións de Cee e Dumbría, onde se construirá un novo forno de ferrosilicio, unha fábrica de carbón vexetal e unha planta de sinterización de mineral de manganeso. Así, o proxecto contempla levantar en Sabón unha planta de silicio solar, produto para o que Ferroglobe deseñou un procedemento propio.

FÁBRICA DE MONZÓN

A fábrica de Monzón --a principal industria da comarca-- ocupa unha superficie total de 36 hectáreas, na que hai tamén unha terminal de ferrocarril. Produce ferroaleaciones de silicomanganeso superafinado e ferromanganeso de alta pureza, que se utilizan para elaborar aceiro.

Ferroglobe conta con cinco centrais hidroeléctricas próximas á planta, nos ríos Ésera e Cinca, cuxa potencia instalada suma 52 megawatts. O seu persoal medio total é de 185 persoas, 20 das cales se ocupan da área de enerxía. Ademais emprega a 40 persoas de empresas auxiliares.

Ata 2007, tanto en Monzón como en Cee e Dumbría as fábricas de Ferroglobe recibían subministración eléctrica das centrais hidráulicas situadas nas súas proximidades. Actualmente, aseguran estas fontes da empresa, "é imposible abastecerse desas instalacións porque as plantas obteñen a enerxía polo mecanismo de interrumpibilidade, co que se consegue electricidade a mellor prezo".

VENDA DAS CENTRAIS ELÉCTRICAS DE GALICIA E ARAGÓN

Ademais, a propia norma legal prohibe a Ferroglobe consumir o que xeran os seus centrais, de modo que "ambos os negocios están separados de feito e por obrigación legal".

Deste xeito, ao perder o seu "carácter estratéxico para o negocio esencial de Ferroglobe", a empresa promove a venda das centrais eléctricas de Aragón e Galicia co fin de "obter os fondos que precisa para mellorar a súa posición no mercado das ferroaleaciones e introducirse na produción de silicio solar".

Con iso, segundo a empresa, "da entrada, ademais, a unha empresa enerxética líder mundial no sector das renovables", que fixará a súa sede ibérica en Dumbría, desde onde proxecta expandirse.