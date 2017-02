A eurodeputada de Alternativa Galega de Esquerda en Europa (AGEe), Lídia Senra, reclamou á Comisión Europea, a través dunha pregunta escrita, actuacións pola "parálise" do proxecto de saneamento integral da Ría do Burgo, segundo informou en rolda de prensa.

Na presentación desta iniciativa, xunto ao representante do colectivo de mariscadores, Manuel Baldomir, Senra lembrou que o proxecto de saneamento integral desta ría comezou en 2013 e foi financiado pola Unión Europea.

Con todo, dixo que, desta actuación, "fálase, pero non se fai nada". Ademais, indicou que se está deixando aos mariscadores e mariscadores "sen o seu medio de vida" ao non porse en marcha o dragado da ría.

Tamén incidiu en que a Comisión Europea ten constancia da situación da Ría do Burgo, tras a visita que a delegación da Comisión de Peticións do Parlamento europeo fixo á mesma en 2013.

Sobre o contido da súa pregunta, explicou que reclaman que se aclare se se está facendo un seguimento da situación da ría e do uso dos fondos europeos.

SITUACIÓN DO COLECTIVO

Ademais, na iniciativa reclámanse partidas económicas para "apoiar" ao colectivo de mariscadores e mariscadores. "Mentres non se acometa o dragado", apuntou. En coincidencia con este colectivo, incidiu, ademais, en que pola presenza de lodos, "cada vez extráense menos recursos" marisqueiros.

Pola súa banda, Manuel Baldomir, cualificou de "moi crítica" a situación do sector. "Se o tope de capturas na ameixa fina é de sete quilos, non se están alcanzando os dous quilos", apuntou.

Ademais, dixo que hai mariscadores que deben as súas cotas á Seguridade Social, mentres que outros "abandonaron os seus empregos". Mentres, lembrou que aínda non está aprobado o estudo de impacto ambiental do proxecto de dragado e que non aínda obtido "resposta" ás súas alegacións.