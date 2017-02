O director xeral de Enerxía, Ángel Bernardo Tahoces, informou este venres de que as eléctricas tan só recibiron polo momento unhas 2.000 reclamacións polo temporal que afectou a ao redor de medio millón de persoas en Galicia, polo que asegura que "quedan moitas por formularse".

En resposta a unha pregunta do BNG na comisión de Economía, Tahoces fixo un chamamento a que os afectados reclamen nas súas distribuidoras eléctricas indemnizacións tanto por interrupción de subministración como por daños.

Previamente, a deputada do BNG Noa Presas denunciou durante a súa intervención que "non é de recibo" a "pésima calidade da subministración eléctrica" en Galicia, pois considera que non hai "xustificación" para que usuarios estivesen "cinco días sen electricidade".

Respecto diso, Tahoces tachou de "falsidade" dicir que "en Galicia hai unha subministración pésima", pois sinala que o tempo de interrupción reduciuse nos últimos anos e é menor que na media de España.

Así, sentenciou que "a calidade de subministración en Galicia é mellor que a media", mentres houbo "un incremento exponencial da calidade da subministración eléctrica".

EXPEDIENTE ABERTO

Ademais, Tahoces lembrou que a Xunta abriu un expediente informativo ás distribuidoras de electricidade, que "xa achegaron documentación", aínda que agora toca solicitar información complementaria.

De tal forma, está "a estudarse" toda a documentación achegada polas eléctricas para "chegar ás conclusións oportunas".

Tamén fixo fincapé na importancia de que o Consorcio de Compensación de Seguros determine cales foron os concellos que tiveron risco extraordinario co fin de determinar os colectivos afectados e "responsabilidade de cada quen".

AUDITORÍAS DO MINISTERIO DE INDUSTRIA

Así mesmo, o responsable de Enerxía chamou a atención sobre que as distribuidoras eléctricas son empresas reguladas, e subliña que contan con diversas auditorías realizadas anualmente polo Ministerio de Industria acerca de cuestións como os seus investimentos ou a calidade da subministración.

Finalmente, Tahoces apelou ao BNG para que "non se pida" que a Xunta articule créditos para cubrir daños que corresponde a "outros" abonar.