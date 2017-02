Ferida unha persoa ao impactar o seu vehículo contra a mediana da AP-9 en Tui (Pontevedra)

Unha persoa resultou ferida nun accidente de tráfico rexistrado este venres ao impactar o vehículo no que circulaba contra a mediana da autoestrada AP-9 ao seu paso por Tui (Pontevedra).

Segundo informou o 112 Galicia, o vehículo no que circulaba a persoa ferida impactou contra a mediana da autoestrada no quilómetro 172, en sentido Portugal.

Varias persoas particulares contactaron co 112 Galicia para avisar do accidente. A primeira delas chamou á central de emerxencias ás 10,30 horas deste venres e outra indicou que o rebentón dunha rolda puido provocar o accidente.

O persoal do Centro de Atención ás Emerxencias do 112 informou o sinistro a Urxencias Sanitarias e aos Bombeiros do Baixo Miño. Tamén se pasou o aviso a Protección Civil e á Garda Civil de Tráfico. Os efectivos sanitarios evacuaron á persoa ferida a un centro hospitalario.

ACCIDENTE EN VIGO

Por outra banda, en Vigo un motorista resultou ferido tras chocar contra un vehículo. O sinistro rexistrouse na rúa de Tui, nas proximidades dun colexio.

O 112 Galicia tivo constancia da situación ás 11,45 horas deste venres a través da alerta de Urxencias Sanitarias. Por parte da central de emerxencias do 112 deuse conta do ocorrido aos Bombeiros de Vigo, a Protección Civil e á Policía Local.