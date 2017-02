Detidas catro mulleres por estancia irregular en España durante unha inspección nun club no Corgo (Lugo)

A Policía Nacional detivo a catro mulleres por estacia irregular no país nun servizo de control de prevención de trátaa de seres humanos e explotación sexual así como de estranxeiría levado a cabo no Corgo (Lugo).

Segundo informou a Comisaría de Lugo, na noite do mércores día 22 o Grupo da Brigada Provincial de Estranxeiría realizou unha inspección nun club situado na N-V no termo municipal do Corgo, onde "se atopaban 19 mulleres exercendo o alterne".

Ao catro mulleres en situación irregular, tres de nacionalidade dominicana e unha nixeriana, informóuselles dos dereitos que lle corresponderían en caso de ser vítimas de trata de seres humanos.

A Policía sinalou que se incoaron expedientes de expulsión pola infracción administrativa grave de estancia irregular e será a Subdelegación do Goberno a que determine a resolución dos procedementos.

As mesmas fontes policiais sinalaron que se adoptaron algunhas das medidas cautelares, para garantir a eficacia da resolución que puidese recaer.