O tribunal autoriza a Correa, Crespo e 'El Bigotes' ausentarse do xuízo para evitar os traslados desde a prisión

O tribunal que xulga a primeira época de actividades da trama Gürtel (1999-2005) permitiu este venres aos considerados 'xefes' da rede Francisco Correa, Pablo Crespo e Álvaro Pérez 'El Bigotes' ausentarse á vista oral, despois de que pedisen dispénsaa para evitar ser trasladados desde a prisión de Valdemoro (Madrid) na que se atopan cumprindo prisión desde o pasado 14 de febreiro, tras ser condenados a 12 e 13 anos de prisión por amañar os contratos da 'caseta' da Comunidade Valenciana en Fitur.

A Sección Segunda da Sala do Penal acordou permitir que este tres acusados non comparezan porque as "circunstancias cambiaron". O tribunal presidido polo maxistrado Ángel Hurtado obrigou a Correa e a Crespo, entre outros procesados, a asistir a todas as xornadas dedicadas á fase testifical do xuízo, que comezou este venres, ao considerarlles uns dos acusados "máis caracterizados".

Aínda así, debido a que o tres acusados atópanse no cárcere desde que o Tribunal Superior de Xustiza da Comunidade Valenciana (TSJCV) ordenou o ingreso en prisión polo risco de fuga tras coñecer a sentenza relativa á peza 3 da rama valenciana da trama Gürtel, solicitaron dispénsaa para evitar os traslados.

Así mesmo, o tribunal precisou que se Correa, Crespo ou Pérez consideran que teñen que vir a algunhas das sesións, poderán facelo a condición de que o notifiquen con anterioridade.

COMPARECERON ESTE VENRES

Correa, que alegou problemas médicos, xa tiña concedido este permiso aínda que este venres compareceu no xuízo, tras ser obrigado por Institucións Penais a ser trasladado ata a sede da Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid), onde se está celebrando a vista oral desde o pasado 4 de outubro. O seu defensa pediu que se investigue o motivo polo cal se lle achegou ata o órgano xudicial, se o tribunal xa remitira o oficio da autorización desta dispensa.

A defensa de Crespo, Miguel Durán, pediu ao comezo da xornada deste venres que se lle conceda o mesmo dereito que a Correa debido ás "dificultades" que supoñen os traslados desde a prisión de Valdemoro.

Álvaro Pérez 'El Bigotes' acudiu este venres á vista oral aínda que está eximido de asistir ao interrogatorio das testemuñas, a non ser que estes teñan relación directa con el. Ante esta circunstancia, o seu avogado, José Javier Vasallo, anunciou a súa adhesión á solicitude de non comparecer xa que, na súa opinión, esta obrigación a asistir que se fixo efectiva desde que se atopa cumprindo condena supón un "retroceso".