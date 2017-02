Investigado un veciño de Lugo por suposta falsidade documental na compravenda dun vehículo agrícola

O Grupo de Investigación e Análise de Tráfico (Grupo GIAT) do Subsector de Tráfico da Garda Civil de Lugo culminou unha investigación iniciada por mor dunha solicitude de transferencia dun vehículo agrícola, presentada na Xefatura Provincial de Tráfico, a través dunha corretaxe de seguros. Así, descubriron un posible delito de falsidade documental no contrato de compravenda dun tractor agrícola.

A investigación iniciouse cando os gardas civís do Grupo GIAT do Subsector de Tráfico de Lugo, alertados pola Xefatura Provincial de Tráfico, descubriron a posible existencia dun suposto delito de falsidade documental nun contrato de compravenda dun tractor agrícola, o cal fora asinado polo vendedor catro anos despois do seu falecemento.

Tras realizar varias pescudas, as indagacións culminaron cun home de 67 anos de idade e veciño de Lugo comparecendo ante a Garda Civil, en calidade de investigado pola súa participación nun suposto delito de falsidade documental.

O Grupo GIAT do Subsector de Tráfico de Lugo da Agrupación de Tráfico da Garda Civil instruíu as dilixencias, que foron entregadas no xulgado de Instrución de garda de Lugo.