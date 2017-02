O PP de Lugo aposta por que Orozco e Besteiro asuman o custo da indemnización polas torres do Garañón

O portavoz do PP no Concello de Lugo, Jaime Castiñeira, apostou este venres de novo por que sexan o exalcalde José López Orozco e o exconcelleiro de Urbanismo e exsecretario xeral do PSdeG José Ramón Gómez Besteiro os que se fagan cargo da indemnización sobre as torres do Garañón.

"Hai un convenio que se asinou no seu día, encabezado por Orozco e Besteiro e, por tanto, ese convenio lle da uns dereitos ao promotor e agora o que queremos é que tenten buscar posibles incumprimentos do convenio e mesmo algunha cláusula que poida ser irregular", segundo subliñou o popular.

Ademais, o portavoz popular emprazou a que "se hai que pagar algo sexa o mínimo posible e págueno os verdadeiros responsables, é dicir os que aprobaron esa chapuza e esa irregularidade".

"Cando unha cousa non é legal, que a paguen os responsables e neste caso Orozco, Besteiro, todo o grupo municipal socialista que votou a favor desa decisión e, se se quere subsidiariamente que os protexa o PSOE", afirmou.

Así, sostivo que espera que "ningún lucense teña que pagar nin un euro". "Bastante tivemos que aguantar durante anos ese espantallo", concluíu Castiñeira.