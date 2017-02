O Igape outorgou cinco millóns a Caramelo e un millón a Viriato sen esixencia de manter o emprego

O Insituto Galego de Promoción Económica (Igape) outorgou máis de cinco millóns de euros a Caramelo e máis dun millón a Viriato nos últimos anos antes de que ambas as empresas pechasen a finais de 2016.

En concreto, asínaa Caramelo recibiu cinco millóns en 2010 de financiamento de Xesgalicia e Viriato un millón de euros desta mesma liña en 2015.

Así mesmo, a Xunta destinou axudas para a internacionalización de Viriato por 140.000 euros, así como 11.000 euros con leste mesmo fin para Caramelo.

Diso informou na comisión de Economía o director do Igape, Juan Cividanes, que sinalou que as empresas non incumpriron as condicións destas liñas de financiamento, xa que están destinadas a "favorecer a actividade", polo que "non hai esixencia para mantemento do emprego".

Respecto diso, incidiu en que as axudas contaban con apoio das empresas e entidades financeiras, "segundo o establecido nas convocatorias".

Así o contestou a unha pregunta do PSdeG, na que a deputada socialista Begoña Rodríguez Rumbo lamentou as "tristes noticias" dos peches de Caramelo e Viriato, que "deixan na rúa" a case 300 persoas, na súa maioría mulleres.

"EMPUXÓN" DA XUNTA A UN SECTOR "ESTRATÉXICO"

Neste sentido, Juan Cividanes apunta que a Xunta outorgou un "empuxón" a estas empresas téxtiles "para que saísen das situacións difíciles", pero non "conseguiron superar as dificultades financeiras que arrastraban de tempo atrás".

Ademais, o responsable do Igape deixa claro que o Goberno galego sempre fará o que estea "na súa man" para apoiar a un sector "estratéxico".