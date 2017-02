PharmaMar aposta polo I+D e celebra o acordo con Chugai a pesar de reflectir caídas nas contas de 2016

PharmaMar consolida a súa aposta polo I+D cun investimento bruto marca para a compañía de 79,8 millóns de euros en 2016, un incremento da 25% fronte ao exercicio precedente. Así mesmo, a firma celebra o acordo asinado con Chugai Pharmaceuticals (Grupo Roche) para o desenvolvemento e venda en Xapón do fármaco PM1183 (lurbinectedina), cuxos pagos potenciais ascenden ata os 100 millóns de euros.

Neste sentido, Alfonso Martín, director de comunicación da biofarmacéutica, indicou esta mañá na presentación de resultados que se atopan nun momento "emocionante", xa que 2016 foi "un gran ano". Sobre todo referiuse ao PM1183, ao que definiu como "o produto estrela" que provocou que unha gran farmacéutica, Chugai, poña en valor á compañía española.

Pero a pesar diso, a súa directora financeira, María Luisa de Francia, cualificou 2016 como "o ano da discrepancia", xa que todas estas boas noticias non tiveron resultado positivo nas contas financeiras. O exercicio financeiro viuse condicionado por unha banda, polo incremento marca do gasto en I+D, que produciu un efecto de caída nos beneficios obtidos e, por outro, pola influencia no resultado financeiro da aplicación da nova normativa de recoñecemento de ingresos ao acordo de licenza con Chugai. A compañía recibiu en caixa un ingreso de 30 millóns de euros como pago inicial (up-front), dos cales só se contabilizaron 6 millóns ao peche do exercicio 2016.

90 MILLÓNS DE EUROS EN I+D EN 2017

En canto ao investimento en I+D, do total da partida destinada a iso, que ascende a 78 millóns de euros netos (79,8 millóns brutos), só na área de oncoloxía investiuse 72,3 millóns, coa idea de facer fronte aos avances nos ensaios clínicos co fármaco PM1183, así como noutros ensaios de cancro de ovario ou de pulmón. Estes datos reflicten unha cifra marca para PharmaMar en investimento en I+D.

De igual modo, o presidente do consello de administración, Fernández Sousa-Faro, asegurou que haberá continuidade no investimento en I+D e prevé que se destinarán preto de 90 millóns de euros para iso. Indicou ademais que PharmaMar ten caixa para un horizonte de ata 4 anos de investigación, xa que se trata dunha actividade crave para unha compañía farmacéutica.

MÁIS DE 100 MILLÓNS DE INGRESO POTENCIAL

Neste sentido, PharmaMar obtivo xa un ingreso de 30 millóns de euros do acordo asinado con Chugai, algo que se verá reflectido nas contas de 2017. De feito, María Luisa de Francia asegurou que, sen a aplicación da nova normativa e se se contabilizou a totalidade do up-front ou pago inicial recibido por parte de Chugai, os datos referir# a as contas financeiras de 2016 serían mellores que en 2015.

A partir de agora, a compañía poderá recibir ata un total de 100 millóns de euros máis, que se irán materializando en cobros a medida que se produzan os fitos, xa que agora a obrigación da biofarmacéutica é a de investigar.

Ademais dos ingresos que virán por parte do acordo asinado con Chugai, PharmaMar está pendente no exercicio actual doutros aspectos que poderán ser noticia, como a posible aprobación por parte da EMA (Axencia Europea de Medicamentos) da comercialización do fármaco Aplidin ou a posibilidade de comezar a obter resultados na segunda metade do ano da aplicación do PM1183 en pacientes con cancro de ovario.

EXPANSIÓN DO PM1183 A ESTADOS UNIDOS

Os órganos de dirección de PharmaMar aseguraron que se reservarán para comercializar eles mesmos o PM1183 en Estados Unidos, do mesmo xeito que fixeron co fármaco Yondelis en Europa.

Iso si, no caso de que algunha importante farmacéutica interésese lanzando unha gran oferta aceptarían non ir coa totalidade da súa comercialización. "Xa iniciamos negociacións con compañías farmacéuticas", asegurou Sousa-Faro.

Estados Unidos representa entre o 46% e o 47% do mercado oncolóxico e, ademais, os prezos de venda aí son maiores, explicou a compañía, polo que "é unha gran oportunidade" entrar no país.

O presidente do consello de administración sinalou tamén que actualmente a compañía está moi barata en bolsa en relación aos seus comparables de Estados Unidos, do índice Biotech.

De feito, indicou que non ten sentido que a acción de PharmaMar estea tan barata cando se trata dunha empresa que ten varios produtos no mercado, ao contrario doutras biofarmacéuticas americanas que non teñen ningún e están mellor valoradas.