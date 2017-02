En Marea cualificou de "chantaxe inaceptable" a vinculación da convocatoria de ofertas públicas de emprego á aprobación dos Orzamentos Xerais do Estado (PGE) lanzada nos últimos días polo Goberno central, ao que acusou de "facer reféns" ás persoas que "levan anos esperando para ter unha oportunidade laboral".

Este venres, durante a ofrenda floral no monumento a Rosalía de Santiago con motivo do día da escritora galega, o portavoz parlamentario de En Marea, Luís Villares, criticou a un Goberno central en "débil minoría" que "non ten cultura de pactar nin de entenderse con ninguén" e que "agora" pide o "respaldo" da oposición para a aprobación dos orzamentos coa "chantaxe" da suspensión da convocatoria de oposicións.

Unha actitude que, para Villares, converte en "reféns" ás persoas que se atopan á espera da convocatoria dunhas oposicións que, esta semana, o Goberno de Mariano Rajoy vinculou a que os orzamentos saian adiante nas Cortes, para o que necesitarían o apoio doutros grupos parlamentarios.

O pasado xoves o presidente galego, Alberto Núñez Feijóo, advertiu de que, se non hai Orzamentos Xerais do Estado (PGE), "outro bloqueo" afectará as ofertas públicas de emprego (OPE), que xa foron anunciadas pola Xunta e que dispoñen dunha partida asignada nas contas da Consellería de Educación, Cultura e Ordenación Universitaria.

Tras o Consello da Xunta do xoves, Feijóo dirixiuse a quen piden "estabilidade" no emprego público, nunha mensaxe especialmente dirixida aos socialistas, para que "faciliten" o acordo e espera que este chegue "de aquí a abril", data tope para a convocatoria de Educación.

"A convocatoria depende de quen goberna. Se non ven capacitados para gobernar, que convoquen novas eleccións, non novas oposicións", apostilou Villares.

"A CULPA SOBRE TERCEIROS"

Na mesma liña expresouse a deputada de En Marea no Parlamento galego Luca Chao, quen, a través dun comunicado, reclamou aos populares que "non escondan a súa propia incapacidade para negociar os orzamentos descargando a culpa sobre terceiros".

Neste sentido, Chao engadiu que "non pode haber outro criterio" para a convocatoria de ofertas públicas de emprego "que non sexa a cobertura de necesidades", que no caso do ensino son "gravísimas" tras "oito anos de recortes brutais de profesorado".

Tras iso, lembrou que os gobernos do País Vasco, Cataluña, Madrid e Andalucía anunciaron que continúan coa convocatoria das OPE, polo que convidou á Xunta a imitar ese camiño e que "non acepte o ordeno e mando" do Goberno central.