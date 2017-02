O ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, apelou á "responsabilidade" dos grupos parlamentarios do Congreso para que "faciliten" a aprobación do Real Decreto Lei de reforma da estiba portuaria, así como a consecución dun acordo entre a patronal e os sindicatos de estibadores.

"Non se entendería que non se facilitase por parte dos grupos que se aprobase a lei para cumprir cunha sentenza da UE", indicou o ministro en relación ao prazo dun mes con que o Goberno conta agora para lograr convalidar no Congreso a reforma deste sector.

O ministro tamén reclamou a "axuda" das formacións poíticas para "favorecer" o diálogo que manteñen patronal e sindicatos do sector sobre determinados aspectos da reforma no marco da negociación colectiva.

Así, demandou que contribúan a que exista un "clima de diálogo sereno e tranquilo entre as partes, que máis fácil será canto menos ruído político haxa", indicou De la Serna na rolda de prensa posterior ao Consello de Ministros que aprobou a reforma, contra a que os sindicatos teñen convocado un calendario de tres semanas de folga nos portos a partir do próximo 6 de marzo.