O portavoz de administración autonómica do Grupo Socialista no Parlamento, Juan Díaz Villoslada, acusou ao presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, de utilizar as oposicións para "facer chantaxe política" tras anunciar a "posible conxelación" da OPE se non hai Orzamentos Xerais do Estado (PGE).

En declaracións aos medios, Díaz Villoslada advertiu da "irresponsabilidade" de paralizar estes procesos de convocatoria en Galicia e criticou que se anuncien 1.000 prazas ao ensino, fálese de 1.600 na sanidade "e ao día seguinte se faga chantaxe política" mentres "miles de persoas están a facer un esforzo económico e nas súas vidas" para preparar estas probas.

Nesta liña, sinalou ademais a importancia deste tipo de procesos, cuxa paralización "pon en perigo a necesaria recuperación dos servizos públicos", polo que avanzou a presentación "urxente" de diversas iniciativas para esixir á Xunta a convocatoria "coa máxima axilidade" da OPE para 2017.

Así mesmo, advertiu de que existen "mecanismos para facelo" en caso de existir "algún tipo de problemática" co ministro Cristóbal Montoro e considerou que, se se impulsaron os recortes "a base de decreto lei", pódese usar o mesmo mecanismo "de forma extraordinaria" para a "recuperación dos servizos públicos".

O deputado socialista insistiu, respecto diso, que a Xunta defenda estes procesos do mesmo xeito que se está facendo "desde o País Vasco", e convoque o seu OPE "respectando o orzamento aprobados" na Comunidade Autónoma.