O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, fixo un balance positivo dos cen primeiros días do seu terceiro mandato en Galicia, co compromiso de "mellorar" o proxecto de país que iniciou en 2009 sen cambios "radicais", nos que "non" cre. Para iso, puxo deberes aos seus conselleiros e altos cargos, aos que pediu "non confundir a confianza dos galegos cun cheque en branco ata 2020".

"Ninguén nos regalou nada e queda moito por facer. Convócovos para xestionar a confianza dos galegos ata o ano 2020", proclamou o presidente da Xunta, quen fixo un balance xenérico ante os membros do seu Goberno. Ante eles, defendeu a continuidade na xestión coa política "útil" como bandeira e non a "inútil" de quen prometían "revolucións totais e implantaron a parálise total", en alusión ás mareas.

No acto, con intervencións tamén de todos os conselleiros para repasar as medidas dos seus respectivos departamentos, Feijóo, quen abriu e pechou o encontro, aproveitou para chamar a non confiarse porque o pobo galego é "intelixente" e a súa avaliación, advertiu, non cesa.

Feijóo tamén pediu aos seus "non perder o espírito de traballo e superación constante", o "combustible" fundamental para ser alto cargo, e que "xamais" dubiden en "reivindicar" o modelo de sociedade e de país no que que "cren e traballan: a Galicia próspera, xusta, tranquila e para todos, sen exclusións".

No Día de Rosalía, citou uns versos do seu poema 'Non che digo nada... Pero vaia!', antes de remarcar que en cen días deste novo mandato os membros do seu equipo demostraron que "vivir de rendas" non está na súa "ADN" e apelou a "seguir demostrando cada día que os galegos acertaron fai cinco meses".

O líder do PPdeG subliñou que o deste venres é un balance que "se conxuga en futuuro, non en pasado" xa que non se miran "con compracencia" as 150 decisións adoptadas nos primeiros cen días, senón que todos os cargos da Xunta reúnense "coa ambición dos 1.300 días" que quedan. "A Galicia que abandonaremos en 2020 ten que ser a Galicia preparada para 2020 e 2030, e para iso hai que chegar cos deberes feitos", sentenciou.

POLÍTICA "INÚTIL" DAS MAREAS

Aos cidadáns e coas mareas no punto de mira, envioulles tamén unha mensaxe clara de que o seu non é un Goberno rupturista, polo que o seu obxectivo é "mellorar" o proxecto de país iniciado en 2009, pero na mesma liña de acción, sen "xiros de 180 graos".

E é que, ao seu xuízo, "cambiar o que se pode mellorar é unha demostración de intelixencia", mentres que "cambialo todo é unha demostración de inconsistencia".

Nunha época política na que cobran máis protagonismo os "tuits incendiarios" que as "reformas sensatas", reflexionou en que é "case unha rareza" que un Goberno siga as liñas de anteriores lexislaturas. Pero el incidiu en que así o fará a Xunta, porque é o que pediron os galegos o 25-S.

De feito, advertiu que os integrantes do seu Executivo non teñen "por bandeira a política inútil, senón a útil, a que procura falar menos e facer máis". "O noso obxectivo é lograr unha Galicia máis social, máis estable, máis próspera e máis sustentable", remarcou Feijóo, quen defendeu que a Xunta traballou "a pleno rendemento" desde a cita coas urnas.

"CEN DÍAS DE INCONFORMISMO"

"Foron cen días de inconformismo, para avanzar en vellos proxectos e abrir novos camiños", resumiu Feijóo, antes de repasar que, na aposta por unha Galicia "máis estable", axilizouse a aprobación dos orzamentos de 2017, conxugando o cumprimento do déficit, un ano máis, co crecemento económico; "pagando aos seus provedores" e co compromiso de facelo nunha media de 10 días neste ano.

No ámbito social, resaltou a mellora da 'Tarxeta Benvida', así como do programa de vacinación infantil, a apertura de novas gardarías e a creación de 30 casas niño no rural.

Para as persoas maiores dependentes, salientou a posta en marcha do plan para a construción de sete novas residencias públicas e, co obxectivo de axudar a colectivos con dificultades económicas, aludiu ao 'Bono Alugueiro Social' para facilitar o acceso á vivenda.

No seu percorrido polos distintos departamentos, tamén destacou a posta a disposición de "máis axudas e mellor atención psicolóxica" para as vítimas de violencia machista; o impulso de todas as infraestruturas hospitalarias e de Atención Primaria pendentes; e a creación de cinco novas unidades xudiciais para alcanzar unha xustiza "máis áxil e eficaz".

Tamén aludiu á implicación de Galicia na Conferencia de Presidentes para alcanzar un pacto estatal pola educación, incluír a demanda de que se teña en conta o gasto sanitario na negociación do novo sistema de financiamento e que se aborde o reto demográfico. En educación, subliñou a aposta polo "bilingüismo cordial, o plurilingüismo e a Formación Profesional".

GALICIA "MÁIS PRÓSPERA E SUSTENTABLE"

No marco de traballar por unha Galicia "máis próspera", aludiu á elaboración dunha Estratexia para converter a comunidade no lugar "máis favorable para traballar por conta propia" e a aposta pola innovación e por sectores novos como o aeronáutico e a fábrica 4.0.

Nesta "lexislatura do rural", subliñou que Galicia foi a primeira en "xestionar as axudas da PAC", ademais de apoiar "a máis de 600 mozos que querían incorporarse á actividade agraria e impulsar "a diversificación e modernización do sector lácteo" con novas instalacións de transformación do leite e sumando cooperativas "máis grandes, potentes e operativas".

Así mesmo, subliñou o compromiso co sector pesqueiro, con "máis axudas" para pescadores e mariscadores.

Cunha Galicia "máis sustentable" en mente, salientou os pasos dados para tramitar cinco vías de alta capacidade nesta lexislatura, os avances na tramitación das intermodais e o inicio da redefinición do transporte público de viaxeiros. "E tamén fixemos todo o posible para minimizar os efectos do bloqueo institucional na chegada do AVE", reivindicou.

Ao tempo, aludiu o camiño cara a unha Galicia que respecte "o seu patrimonio cultural e lingüístico", con avances no desenvolvemento da lei aprobada no pasado ano e o inicio do deseño dunha folla de ruta para "estender o uso do galego" entre os máis novos. Tamén subliñou o compromiso cunha Galicia "máis sustentable que respecte o seu patrimonio natural".

PROXECTO DE PAÍS

O presidente mencionou así algunhas das 150 medidas e decisións dos distintos departamentos que posteriormente repasou cada conselleiro, á vez que avogou por continuar sendo un Goberno "útil" que avance segundo a liña trazada desde 2009 con "melloras" onde sexa necesario.

Non en balde, defendeu que esta liña demostrou ser "a máis eficaz" para o progreso de Galicia, baseada nun proxecto de país "que logrou o maior crecemento económico en oito anos, no que se asenta unha nova marca histórica das exportacións galegas, e que creou 20.000 novos empregos no último ano".