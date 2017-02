A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, criticou este venres, cando se cumpren os 100 primeiros días do Goberno encabezado por Alberto Núñez Feijóo, que o presidente da Xunta preséntese como "militante de Galicia" cando a Administración que dirixe "boicotea" os intereses dos galegos.

En declaracións aos medios antes de participar nunha homenaxe a Rosalía de Castro con motivo do 180 aniversario do seu nacemento, Pontón denunciou que o Goberno da Xunta atópase en 'stand by'. "É un goberno vello, sen ideas e que no único no que é diligente é nunha política de submisión aos intereses do Partido Popular e de Madrid", relatou.

Ésto, a xuízo da tamén portavoz parlamentaria do Bloque, sae "moi caro" aos galegos e galegas e, para argumentar a dita aseveración, puxo varios exemplos. En primeiro lugar, referiuse a a comisión de investigación das caixas de aforros: "O Goberno galego, na práctica, boicotea esa comisión e non lle permite traballar", lamentou respecto diso.

Acto seguido, Pontón referiuse ao accidente ferroviario acaecido en Angrois, no que faleceron 80 persoas e houbo máis dun centenar de feridos en 2013: "Acabamos de ver como, se tratamos de coñecer a verdade sobre o sinistro, o Goberno, o que fai, é boicotear que poida haber unha comisión de investigación".

O financiamento autonómico foi outro dos asuntos aos que se referiu a parlamentaria da organización frontista, quen considera que o Goberno central "boicotea" un concerto económico para Galicia, o cal permitiría aos galegos, detallou, dispor de "3.500 millóns de euros máis" para "blindar" a sanidade e a educación, así como dispor de máis recursos para modernizar o ferrocarril.

De feito, no que concierne ao tema ferroviario, Pontón considera que o Goberno central "boicotea" os intereses de Galicia, cousa que a Xunta, remarcou a deputada nacionalista, "acepta". Proba diso, continuou, son os "novos atrasos e incumprimentos".

Por todo o relatado, pediulle ao Goberno capitaneado por Feijóo que "deixe de boicotear a Galicia" e "póñase realmente a traballar na defensa dos intereses de Galicia". "Non chega con declararse militante: hai que facelo na práctica", defendeu Pontón, quen ve ao presidente da Xunta como un "militante do PP sumiso e obediente aos intereses de Rajoy".