O secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, destacou que a Xunta "vela polo impulso" do galego nos medios de comunicación de Galicia mentres que o BNG volveu a denunciar este venres a súa "escasa presenza".

Na súa comparecencia na Comisión de Educación e Cultura e en resposta a unha pregunta formulada pola deputada nacionalista Olalla Rodil, Valentín García subliñou que o Executivo autonómico impulsa esta presenza a través de convenios con editoras por cuxo "cumprimento" vela e que "tenta rendibilizar ao máximo" para que o galego poida chegar a todas as persoas que sexa posible.

Na súa intervención, o secretario xeral de Política Lingüística asegurou tamén que "non é certo" que cada vez o galego teña "menos presenza" nos medios aínda que recoñeceu que "outra cousa é que debese de haber unha presenza maior".

Con todo, celebrou que "o mundo dixital" abrise "unhas portas moi grandes á comunicación en lingua galega" ao comunicar o número de pezas escritas neste idioma e ao permitir que "cheguen a todas as partes do mundo".

Fronte a estes argumentos, a deputada Olalla Rodil censurou que a Xunta outorgue axudas para a promoción do galego a medios nos que a súa presenza "é raquítica" e pediu ao Goberno galego que faga que todos os convenios de publicidade institucional "deban estar suxeitos" a que a súa publicación sexa en galego.

POTENCIAR O USO DO GALEGO

Na sesión, en relación coa lingua galega, tamén foi aprobada, cos votos a favor do PP e PSOE e a abstención de En Marea e BNG, unha iniciativa a través da que os populares pedían a posta en marcha, por parte do Goberno galego, de accións orientadas a promover o uso do galego e apoiar que os neofalantes adopten este idioma para comunicarse.

Deste xeito, o Parlamento instou á Xunta a "pór en marcha acciones orientadas a mostrar as vantaxes de falar en galego, apoiar aos neofalantes novos que están a pensar ou xa teñen decidido adoptar o galego como lingua de comunicación".

En paralelo, a Cámara sinalou que estas "accións deberán axudar a combater os posibles estereotipos e prexuízos que poidan existir ao redor da intencionalidade ou competencia lingüística de quen empeza a utilizar o idioma propio de Galicia, sen ser esta a súa lingua inicial".

PROFESORADO DE MÚSICA

Na comisión tamén compareceu o director xeral de Centros e Recursos Humáns, José Manuel Pinal, quen, en resposta a unha pregunta formulada pola parlamentaria de En Marea Luca Chao, asegurou que a Xunta "cumprirá" a sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que anula a norma que deixa a profesores de música de secundaria pasar a dar clase no conservatorio.

Sobre esta cuestión, Pinal deixou claro que con esta norma a "única intención" do Goberno galego era "utilizar o sentido común" tendo en conta que "había un superávit de profesorado de música" derivado de "decisións absurdas" tomadas polo Goberno bipartido ao convocar máis prazas que vacantes para obter "réditos políticos".

Así, lembrou que, á súa chegada ao goberno, o Executivo de Feijóo atopouse "con máis persoal" para unha "menor carga horaria" de música nos institutos, "unha situación á que había que pór solución" ao entender que "as persoas por recibir un salario teñen que traballar".

"Atopámonos con que había profesorado de secundaria do sistema educativo público coa oposición aprobada e con praza. Evidentemente non optaban a unha praza para un conservatorio pero a titulación de Grao Superior de Música é a mesma e os coñecementos que posúen son os mesmos", sinalou o director xeral, que sinalou que estes traslados eran "voluntarios".