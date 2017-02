CC.OO ameaza con paros parciais se Pescanova non cambia a súa proposta e os demais sindicatos levántanse da mesa

Os sindicatos do grupo Nueva Pescanova manteñen a esixencia de que a compañía modifique a súa proposta de convenios colectivos para as plantas de elaboración e frigoríficos, ao entender que a formulación actual supón "rebaixar" e "precarizar" as súas condicións laborais.

Neste marco, CC.OO. comunicou que os seus delegados en Pescanova España, Novapesca Trading e Nueva Pescanova, acordaron por unanimidade rexeitar estas pretensións da empresa e, no caso de que as manteña na próxima reunión --este luns e martes--, a partir do 9 de marzo convocarán nestes centros paros parciais dunha hora os martes e xoves do devandito mes.

O sindicato, que insistiu en "a necesidade da unidade dos traballadores" --a principios deste mes houbo unha reunión entre todos os sindicatos con este fin pero non lograron acordar unha posición-- animou ás outras organizacións sindicais a que se somen a estender estes paros ao resto de centros de Pescanova para "defender os dereitos dos traballadores".

Pola súa banda, os sindicatos UXT, CUT, CIG e USO trasladaron a Europa Press a súa decisión de levantarse da mesa de negociación ata que a empresa modifique a proposta presentada. "Non nos imos a sentar o día 28, salvo que nos chamen con outra proposta", manifestaron, o que xustifican en que "non ten sentido" porque as posicións de ambas as partes están "moi distantes".

Ademais, convocaron para o próximo 4 de marzo en Redondela unha nova asemblea de traballadores, na que decidirán medidas a adoptar, como paros, folgas, ou outro tipo de mobilizacións que decidirán os propios traballadores. "O que temos claro é que despois desta asemblea ten que haber unha resposta contundente, a paz social ten que terminar", selaron.