O portavoz parlamentario de En Marea, Luís Villares, fixo balance dos primeiros 100 días do "gris" goberno da Xunta liderado por un "débil" Alberto Núñez Feijóo, ao que acusou de actuar como "recadeiro do Goberno de Madrid".

En declaracións aos medios este venres ao termo da ofrenda floral no monumento a Rosalía de Santiago con motivo do día da escritora, Villares ironizou cos "cen días de desgoberno" do PP tras a súa vitoria nas eleccións do pasado mes de setembro, onde Feijóo revalidou por terceira vez consecutiva a súa maioría absoluta.

Cen días nos que, para Villares, deuse "continuidade" a "un modo de gobernar negativo" que "quixo que non cambiase nada" e no que "sobresae a figura de alguén que non se comporta como o que é", en referencia a Feijóo, ao que criticou que se comporte "como un delegado do Goberno" en lugar de ser "presidente dun país".

Así, continuou, o titular da Xunta é un "presidente débil" que "mostrou non ser capaz de facer valer fronte ao seu propio partido a posición de país sobre a AP9" e que tampouco foi quen de "sacar adiante os prazos comprometidos" para a chegada do AVE a Galicia co ministro de Fomento, Íñigo de la Serna.

Tras iso, lembrou que "días despois" da denuncia efectuada por En Marea sobre a "forma de xestionar os centros hospitalarios", produciuse un "cambio" na xerencia dos complexos de Santiago e Ourense, o que, na súa opinión, supón un "recoñecemento de que as cousas non se están facendo ben".

Así mesmo, Villares manifestou que nestes cen primeiros días de lexislatura En Marea evidenciou que "existe unha alternativa" ao PP, baseada "non só en criticar, senón en propor" a través dunha "forma diferente de facer política" con "propostas para crear unha economía produtiva" que xere "emprego con dereitos".