Krasnodar, vindeiro chanzo

Despois do Shakhtar Donetsk ucraíno, o Krasnodar ruso. Apenas unhas horas despois da fazaña en Kharkiv, o Celta xa coñece o seu rival para os oitavos de final da Europa League tralo sorteo en Nyon, sede da UEFA. Será o FC Krasnodar, que superou na anterior eliminatoria ao Fenerbahce turco (1-0 na ida e 1-1 na volta). A ida será en Balaídos o xoves 9 de marzo ás 21.05 horas, mentres que o partido decisivo de volta será o xoves 16 ás 19.00 horas. Esta será a quinta vez na súa historia que o Celta dispute os oitavos de final da Europa League (antes UEFA).

A celebración da clasificación dos celestes en vestiarios. | Fonte: jonnyotto19 (instagram)

Ao igual que o Shakhtar, o FC Krasnodar (fundado no 2008) leva case tres meses de parón na liga rusa, na que vai quinto con 28 puntos tras 17 xornadas, pero con tan só tres partidos perdidos, máis sete vitorias e sete empates. Na Europa League, na fase de grupos, clasificouse segundo do grupo I con moitas dificultades, con só 7 puntos (dúas vitorias, un empate e tres derrotas) e empatado co Salzsburgo, pasando polos enfrontamentos directos.

O Celta afronta agora tres partidos de Liga en tan só sete días (Sporting, Espanyol e Barcelona) e despois recibirá o Krasnodar en Balaídos. Entremedias da eliminatoria europea, recibirá o Vilarreal en Vigo (domingo 12 ás 18.30 horas). Trala viaxe a Rusia, derbi co Dépor en Riazor, domingo 19 ás 18.30 horas.

Oitavos de final da Europa League:

RC Celta – FC Krasnodar

Apoel Nicosia – Anderlecht

Schalke 04 - Borussia Mönchengladbach

Olympique de Lyon – Roma

Rostov - Manchester United

Olympiacos – Besiktas

Gante – Genk

Copenague - Ajax