López Veiga non tolerará actos vandálicos na folga de estiba e advirte do daño a Citroën se se prolongan os paros

O presidente do Porto de Vigo, Enrique López Veiga, defendeu este venres a aprobación dun decreto por parte do Goberno para aplicar a sentenza europea que afecta o sector da estiba porque "non hai opción", e advertiu de que non tolerará actos vandálicos nin daños durante as xornadas de folga (convocada a partir do 6 de marzo).

Nunha rolda de prensa tras a reunión do Consello de Administración do Porto, López Veiga subliñou con respecto á folga, que é "o dereito" dos traballadores e que "ninguén o cuestiona", no entanto, reclamou o cumprimento dos servizos mínimos, que esixen un rendemento de, polo menos, o 50 por cento nesa actividade. "Os servizos mínimos están para cumprirse, e se se incumpren, actuarase en consecuencia", engadiu.

Ael presidente do Porto, por outra banda, advertiu de que non tolerará daños ou actos vandálicos durante a folga, e mesmo sinalou a súa intención de reforzar o servizo de videovixilancia na terminal "con medios extraordinarios".

"Niso a inflexibilidade é total (...), xamais vou retirar unha denuncia por comportamentos vandálicos, ou se se viola a lei", insistiu, á vez que recoñeceu que, a día de hoxe e ao contrario que noutros portos, en Vigo "trabállase con normalidade".

En todo caso, recoñeceu que, no caso do Porto olívico, se os paros alónganse, "afectarán moito a PSA Peugeot Citroën, ás súas cifras de negocio, aos postos de traballo e fará daño á economía viguesa".

REAL DECRETO E SENTENZA

Enrique López Veiga subliñou que o Goberno de España está obrigado a "acatar a sentenza" do TUE, se non quere enfrontarse a unha multa coercitiva, e pediu "cordura" aos grupos políticos, especialmente ao PSOE, para que ratifiquen o Real Decreto Lei.

Nese sentido, lembrou que a actual lexislación "é do PSOE", que deu un paso na liberalización do servizo, "pero non foi suficiente". "Se cren que se pode negociar que digan onde (...) quen vai pagar a multa?", preguntou.

"Non é verdade que o decreto vaia máis aló da sentenza europea", apuntou, e asegurou que o Goberno tentou "negociar a fondo" ata o límite das "liñas vermellas" marcadas pola Comisión Europea.

Así mesmo, precisou que o conflito vén derivado polo temor de que se precaricen as condicións laborais dos traballadores da estiba, e "esas reivindicacións non se poden atender pola vía do decreto", senón mediante outras alternativas, por exemplo, a negociación do convenio.