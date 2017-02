A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, solicitou ao presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que "manteña" as oposicións docentes e "non acepte a imposición" do ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

E é que este mércores o Goberno central avisou ás comunidades autónomas de que non poden convocar oposicións docentes este ano ata que non se aproben os Orzamentos Xerais do Estado (PGE) de 2017, que establecerán a Oferta de Emprego Público.

"Claramente, todo isto demostra como, fronte ao mito de que Feijóo defende os intereses do país e fronte ao mito de que vivimos no Estado máis descentralizado do mundo, na práctica temos unha autonomía suspendida", asegurou a tamén portavoz parlamentaria do Bloque antes de participar nunha homenaxe a Rosalía de Castro con motivo do 180 aniversario do seu nacemento.

"Tras convocar unhas oposicións para mellorar o sistema educativo e, por tanto, cubrir a necesidade de profesores para o ensino galego, agora o Goberno de Feijóo acepta que o señor Montoro suspenda as oposicións que se aprobaron en Galicia", lamentou a deputada nacionalista.

A este respecto, explicou que o seu partido se pregunta a seguinte cuestión: "Se temos recursos públicos nos orzamentos suficientes para poder cubrir esas prazas educativas, como é posible que Feijóo acepte que lle suspendan as oposicións?"