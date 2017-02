O conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, eloxiou este venres o esforzo e dedicación do alumnado gañador dos Premios Fin de Carreira, ao que puxo como exemplo da "excelencia educativa no ámbito universitario".

Rodríguez participou en Santiago na entrega destes premios que, para o conselleiro, supoñen un "recoñecemento" tanto ao alumnado como ás súas familias e ao sistema universitario no seu conxunto.

Así, recoñeceu o "esforzo, traballo duro e sacrificio" de todos os premiados, 30 mulleres e 36 homes que concluíron os seus estudos de grao no ano 2015.

"Demostrastes que fostes alumnos brillantes. Agora debedes pór ese talento a disposición de Galicia", apuntou o conselleiro, que viu nestes premios un eloxio tamén para o Sistema Universitario Gallego, para os docentes e para as estruturas que o compoñen.

Nestes momentos, apuntou, está a avanzarse na "adaptación e racionalización" da oferta de titulacións como unha fórmula para "mellorar o modelo actual". Do mesmo xeito, o conselleiro lembrou as liñas de axuda que ten en marcha a Consellería de Educación para favorecer os estudos do alumnado universitario ao longo de toda a vida académica.

PREMIOS

Dos 66 galardoados nesta ocasión, 26 correspóndense con estudantes da Universidade de Santiago de Compostela (USC), 25 da Universidade de Vigo (UVigo) e 15 da Universidade da Coruña (UDC). Por xénero, 30 son mulleres e 36 homes. Todos eles recibiron unha dotación económica dun máximo de 2.500 euros e un diploma acreditativo desta distinción.

Desde a primeira vez que se convocaron os Premios Fin de Carreira, un total de 1.147 titulados do Sistema universitario de Galicia obtiveron este premio.