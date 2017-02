Difunden novas imaxes de Diana Quer por países do Leste por se foi captada por unha rede de trata de brancas

SOS Desaparecidos difundiu un novo cartel en Serbia, Croacia e Romanía con varias imaxes retocadas de Diana Quer, desaparecida o pasado 22 de agosto nun pobo de Galicia, que mostran aspectos diferentes da nova, por se fose captada por unha rede internacional de trata de brancas.

Deste xeito, a asociación española dedicada a buscar a xente en paradoiro descoñecido renova a súa imaxe, cunha nova alerta internacional, difundíndoa por países do Leste de Europa.

Na imaxe, que está colgada na conta de Twitter de SOS Desaparecidos, a moza aparece co pelo modificado de loura, castaña e pelirroxa, uníndose as imaxes á súa imaxe actual de morena.

O texto vai en inglés e inclúe unha mensaxe da súa nai, Diana López,: "Mum won't give up looking for you".

Con iso, abriríase unha nova hipótese acerca dun posible rapto da moza a mans dunha organización internacional de trata de brancas, situadas nos países de Europa do Leste.

Actualmente, a Garda Civil está cotejando unha cantidade "inxente" de datos para tratar de resolver a desaparición da moza madrileña Diana Quer fai seis meses na localidade coruñesa da Pobra do Caramiñal.