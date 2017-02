A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, demandou á Xunta un "maior compromiso" coa "divulgación, coñecemento e actualización" da obra de Rosalía de Castro con motivo do 180 aniversario do nacemento da escritora e poeta galega.

"Para iso serían necesarias cousas tan sinxelas como que no calendario oficial de conmemoracións do curso escolar aparecese Rosalía e houbese un traballo ao redor da súa figura e da súa obra en todos os centros educativos", defendeu a tamén portavoz parlamentaria, quen estivo acompañada polo portavoz do BNG no Concello de Santiago, Rubén Cela, e a deputada nacionalista Montse Paz, entre outros.

Así, fronte ao monólito dedicado á escritora na compostelá Praza de Vigo, a portavoz do Bloque asegurou que o seu partido non pode entender como é posible que apareza o Día dos dereitos dos consumidores no calendario oficial de conmemoracións do curso escolar e o PP "néguese" a que o faga o Día de Rosalía, que serviría, manteñen, para "un maior coñecemento e divulgación" da obra da escritora e poeta galega universal.

Nesta liña, o BNG reivindicou unha Rosalía "feminista e precursora do seu tempo" que defendeu o dereito a usar o galego e a escribilo, así como unha Galicia "libre e dona do seu futuro" que "deixase atrás a discriminación que viña padecendo do Estado español".

"Cremos que falta moito por devolverlle a Rosalía todo o feito por Galicia", opinou a líder do Bloque, partido que apostou por repartir libros e flores para homenaxear á "escritora nacional".

Así mesmo, Ana Pontón considera que a actual situación do Panteón de Galegos Ilustres é "un problema moi grave e sen resolver". "Non é de recibo que ese panteón, símbolo laico e civil de Galicia, estea en mans da Igrexa católica", denunciou, xusto antes de lamentar que "non haxa pasos reais" para "restablecer o panteón como espazo laico" onde "todos e todas" poidan honrar tanto a Rosalía como a outras figuras ilustres, como é o caso de Castelao.

Por todo iso, a portavoz nacional do BNG solicitou que o Panteón de Galegos Ilustres volva ser de titularidade pública.