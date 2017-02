A directora xeral de Consumo, Sol Vázquez Abeal, afirmou que "as medidas de reforzo de xulgados da Comunidade galega para facer fronte a un posible aumento de demandas" polas cláusulas chan "virán ineludiblemente condicionadas ao éxito do mecanismo extraxudicial", o cal foi posto en marcha polo Goberno co fin de que as entidades financeiras devolvan aos usuarios o cobrado irregularmente.

Na comisión de Economía deste venres, Sol Vázquez Abeal respondeu a unha pregunta do BNG para sinalar que se o mecanismo extraxudicial "ten éxito", "evitará o colapso" de demandas, polo que a posta en marcha de xulgados específicos de reforzo dependerá de como funcione.

Con todo, remarca que o Consello Xeral do Poder Xudicial (CGPJ) puxo en marcha en febreiro un plan de urxencia no que se propón converter un xulgado de primeira de instancia de cada provincia nun especializado para atender as denuncias contra as cláusulas chan de hipotecas ante o seu previsible incremento.

Para eles destinaríanse xuíces de adscrición territorial que van adquirir formación específica, e no caso de que se activen esa xulgados a Xunta compromete que autorizará persoal auxiliar para conseguir que "eses tempos máis breves de resposta materialícense".

Así mesmo, Vázquez Abeal dixo que nas charlas que ofrece Consumo a usuarios, constata que os afectados prefiren "evitar a vía xudicial" se é posible.

PROCESO EXTRAXUDICIAL SEN GARANTÍAS

Pola súa banda, Noa Presas (BNG) mostrou a súa "fonda preocupación" por que non se estean tomando decisións políticas que garantan que os ao redor de 200.000 afectados en Galicia reciban o seu diñeiro.

Nesta liña, critica que o proceso extraxudicial "non ten todas as garantías", xa que é "disparatado" que sexan os propios bancos que "cometen ilegalidades" os que velen pola devolución, e lamenta que ningún organismo externo fiscalice eses acordos.

PESO DO IVE FRONTE AO IRPF

Tamén nesta comisión, Manuel Lago (En Marea) denunciou a "redistribución inxusta" pola que apostan os populares no Estado e en Galicia a través dunha "dogma neoliberal", cos impostos directos "baixando", mentres "gañan peso" os indirectos, que non discriminan por renda.

A continuación, Lago augurou que "por primeira vez na historia" en Galicia en 2017 "vaise a recadar máis por IVE que por IRPF". A este respecto, esgrimiu que en 2007 en Galicia recadábanse 700 millóns máis por IRPF que por IVE, e nos últimos datos esa diferenza baixou a 150 millóns.

En resposta, a directora da Axencia Tributaria de Galicia (Atriga), Vitoria González Vázquez, defende que en Galicia existe un "peso maior" de impostos directos sobre indirectos, á vez que negou que exista "regresión fiscal".

Ademais, a responsable da Atriga sostén que "todos os estudos" din que se achega máis redistribución co gasto por parte da administración que coa recadación.

DEFINICIÓN DE VIVENDAS BALEIRAS

Noutra orde de cousas, Antón Sánchez (En Marea) queixouse de que moitos concellos teñen nas súas ordenanzas fiscais recargas de ata un 50% no Imposto de Bens de Inmobles (IBI) para vivendas baleiras que non poden aplicar porque o Estado non aprobou unha norma que defina o que legalmente se considera unha vivenda desocupada.

No tocante a este punto, o director do Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS), Heriberto García, informou de que se dirixiu ao Ministerio de Fomento para trasladar a "necesidade" de definir o concepto de vivenda baleira, de maneira que quede regulado de forma uniforme para todo o Estado.

O responsable do IGVS tamén valorou os pasos dados pola Xunta para crear un censo de vivendas baleiras, asinar convenios con bancos e crear un programa para facilitar o acceso a cidadáns máis desfavorecidos, ao que insta a concellos a adherirse.