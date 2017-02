O exministro de Asuntos Exteriores José Manuel García-Margallo, afirmou que "o gran fenómeno" que explica os cambios políticos rexistrados recentemente en distintos países, así como o "auxe do populismo", é "o medo", concretamente "o medo ás consecuencias da globalización".

Así o manifestou este venres antes de protagonizar un xantar-coloquio sobre 'Populismos en Europa' no Círculo de Empresarios de Galicia, en Vigo, nun encontro no que pasou revista "ao que pasa no mundo, en Europa e en España" na época actual, que considera marcada pola "incerteza".

Tal e como sinalou, recentemente a sociedade viuse "sorprendida" polo 'Brexit', o rexeitamento dos colombianos ao acordo do seu Goberno coas FARC, e a chegada de Donald Trump á Presidencia de Estados Unidos; feitos ao que, na súa opinión, pódense unir outras "sorpresas" proximamente tanto noutros países europeos como en España.

Así as cousas, considerou que todo isto se debe ao "medo" da sociedade ante a globalización e a que esta poida derivar na perda de emprego, a erosión dos salarios e o ataque ás identidades culturais.

En relación a iso, apuntou que "se culpa diso" á emigración e aos acordos de libre comercio que abren as fronteiras á competencia de produtos feitos noutros países.

Políticas das que, dixo, responsabilízase ás elites políticas tradicionais; o que, unido aos axustes para saír da crise, erosionou a confianza nestas e "produce unha crise de representación".