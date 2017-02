Ourense pide á Xunta medidas sancionadoras para as eléctricas pola caída da subministración polo temporal de febreiro

A Deputación de Ourense instará á Xunta a que esixa responsabilidades e impoña medidas sancionadoras ás empresas subministradoras de enerxía por "o mal estado das infraestruturas" e o "tardío e deficiente operativo de resposta" por mor dos temporais que a inicios de febreiro deixaron sen subministración a 60.000 usuarios na provincia.

Todos os partidos, excepto Democracia Ourensá (DO) que se abstivo, votaron a favor dunha moción presentada polo BNG para que o Goberno galego realice unha "avaliación urxente" dos daños producidos polo temporal nas infraestruturas e servizos, tanto de titularidade pública como privada.

A moción insta o Goberno galego a aprobar axudas para concellos, fogares e empresas que sufriron perdas como consecuencia dos cortes de subministración eléctrica.

AUMENTO DE INVESTIMENTOS EN GALICIA

Pero ademais, solicita á Xunta que "obrigue" ás empresas subministradoras de enerxía a analizar a situación das liñas en Galicia co obxectivo "corrixir as deficiencias urxentes" e impulsar investimentos "que garantan a adecuada conservación das infraestruturas" eléctricas.

Por outra banda, a moción insta á Deputación a asesorar a concellos e particulares afectados, axudarlles a presentar reclamacións e acompañarlles no seguimento das súas tramitacións.

O portavoz do BNG, Ramiro Rodríguez, acusou ao "deficiente mantemento das liñas" e a "a atención tardía" por parte das eléctricas como os responsables de que "miles de ourensáns" estivesen entre 40 e 72 horas sen subministración eléctrica, durante o primeiro fin de semana de febreiro.

Para Rodríguez resulta "inaceptable" que Galicia "soporte unha pésima calidade de subministración" cando se trata dunha das principais zonas de produción eléctrica do país.

"Os cortes de luz, que afectaron a uns 60.000 usuarios en Ourense nos retrotraen á situación que viviamos hai 30 anos", criticou o portavoz socialista, Adolfo González.

O PSOE RECLAMA "VIXILANCIA"

Por parte do PSOE lamentouse que "as empresas recorten en mantemento á conta da cidadanía", polo que apoiou que "os poderes públicos estean vixiantes" e "demanden" responsabilidades para evitar que se repita a situación.

O PP apoiou a proposta "con matices". Así o sinalou o seu portavoz Plácido Álvarez, que cualificou como "oportuna e seria" a necesidade de "axudar aos veciños e concellos afectados".

Álvarez alertou sobre a imposibilidade de que a Deputación poida facer un seguimento de todas as reclamacións da provincia e lembrou que o Instituto Galego de Consumo é o órgano adecuado para que cidadáns e concellos tramiten as súas queixas.

Na súa intervención, o 'popular' botei man dos datos facilitados pola Xunta de Galicia en relación ao temporal que afectou a Galicia entre os días dous e cinco de febreiro.

Así, explicou que se notificaron máis de 3.500 incidencias ao servizo 112; e que o custo aproximado en infraestruturas de titularidade pública foi de máis de cinco millóns de euros. Tamén informou de que os puntos de subministración afectados polo temporal foron 180.000, un 10% do total.

MENOS INCIDENCIAS

Con todo, Álvarez explicou que se trata dunha cifra "sensiblemente menor" á que se produciu no ano 2009 durante o paso do temporal 'Klaus', que "afectou a un 30% dos puntos de subministración", segundo os datos facilitados polo Goberno galego.

O portavoz popular informou de que a Xunta confirmou o seu compromiso para "avaliar en detalle" as actuacións das distribuidoras de enerxía e que "se non actuaron de forma correcta realizará os oportunos expedientes sancionadores".

Pola súa banda, Armando Ojea xustificou a abstención de DO en base ás "dúbidas" de que as medidas proposta "sexan as máis adecuadas" para resolver o problema.