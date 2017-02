(AMP) Rosario Porto aparece desmaiada na súa cela tras inxerir varias pastillas o día do seu traslado de cárcere

Rosario Porto, nai de Asunta Basterra, apareceu este venres desmaiada na súa cela do cárcere de Teixeiro (A Coruña), na que cumpre condena polo asasinato da súa filla en setembro de 2013, tras inxerir varias pastillas, coincidindo co día en que ía ser trasladada de prisión, para cumprir condena na da Lama, en Pontevedra.

Fontes penais confirmaron a Europa Press que este xoves lle foi comunicado o seu traslado desde Teixeiro ao cárcere da Lama, un procedemento habitual nestes casos unha vez que a condena é firme. Así, precisaron que dentro deste proceso realízanse uns informes que se envían a Institucións Penais, que decide o cárcere de cumprimento final da condena.

As mesmas fontes consultadas por Europa Press aseguraron que non é a primeira vez que Rosario Porto actúa dunha forma similar cando "recibe unha noticia que non lle gusta", e fixeron notar que a inxesta de pastillas coincidiu coa hora de reconto de presos, ao redor das 8,00 horas da mañá, co que entenden que se tratou dunha "chamada de atención" e non un intento real de quitarse a vida.

Ademais, indicaron que, ao contrario que noutras ocasións, cando recibiu a noticia do traslado para A Lama non mostrou ningún comportamento fóra do "normal", o cal si fixo, afirmaron, noutros momentos. Por iso, non se lle puxo ningunha persoa de apoio na cela.

Respecto diso de como tivo acceso ás pastillas, estas mesmas fontes atribúeno á medicación habitual que toma a presa e a posibilidade de conseguir outros fármacos doutros internos.

Tras ser localizada na súa cela, Rosario Porto foi trasladada en ambulancia ao Complexo Hospitalario Universitario da Coruña (CHUAC), onde, segundo confirmaron a Europa Press fontes próximas, permanece escoltada e ingresada na UCI.

CUMPRE 18 ANOS DE PRISIÓN

Rosario Porto, do mesmo xeito que o seu exmarido Alfonso Basterra, cumpre unha condena de 18 anos de prisión polo asasinato da súa filla adoptiva, Asunta Basterra, un crime ocorrido nas inmediacións de Santiago de Compostela en setembro de 2013.

Por mor das primeiras indagacións, que comezaron a mesma madrugada da desaparición da nena, a nai da menor foi detida o día 24 de setembro, tras asistir á incineración da súa filla. O pai, Alfonso Basterra, foi detido ao día seguinte, no transcurso dun rexistro.

Ambos permaneceron en prisión provisional no cárcere de Teixeiro ata o xuízo polo crime, que se iniciou o 29 de setembro de 2015 --tras cumprirse dous anos do asasinato-- e durou 18 días. Un xurado popular declarou por unanimidade a culpabilidade de ambos os pais tras catro días de deliberación e o tribunal, presidido polo maxistrado Jorge Cid Carballo, ditou sentenza o 12 de novembro.

No fallo, Rosario Porto e Alfonso Basterra foron condenados a 18 anos de prisión polo asasinato da súa filla Asunta, ao considerar que ambos, postos de común acordo, foron os responsables de sedar de forma continuada e de asfixiar á nena o día dos feitos.

A pesar dos reiterados recursos interpostos polos seus avogados, a xustiza confirmou nas distintas instancias a sentenza, tanto no caso do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia como en Tribunal Supremo, que en outubro de 2016 abordou esta cuestión e desestimou os recursos dos pais, convertendo en firme a condena.

Concluído este proceso de apelación, Institucións Penais acordou o traslado de Rosario Porto para o cumprimento da pena ao cárcere da Lama, unha decisión que lle foi comunicada horas antes de que inxerise as pastillas.

ASFIXIA POR SOFOCACIÓN

Asunta Basterra faleceu entre as 16.00 e as 20.00 horas do día 21 de setembro de 2013 por asfixia, sufocada cun obxecto "brando e deformable", segundo recolleu a autopsia, que determinou tamén que non fora agredida sexualmente. No momento da súa morte, ademais, tiña no seu organismo unha dose "tóxica" de lorazepam --principio activo do Orfidal-- que anulou a súa capacidade de defenderse.

Nun momento próximo á súa morte --inmediatamente antes ou despois-- o corpo da nena foi atado e posteriormente trasladado a unha pista forestal do lugar de Feros, en Montouto, onde foi "colocado" no noiro dunha cuneta. Dous homes que circulaban pola zona atopárona pasadas as 1.00 horas do día 22 de setembro.

As análises toxicolóxicas permitiron determinar que Asunta fora sedada de forma continuada con dúas benzodiacepinas no tres ou catro meses anteriores á súa morte, nos que rexistrou varios episodios nos que acudiu a clase con síntomas de somnolencia.

Así mesmo, as probas situaron aos pais coa menor no momento de inxerir a dose tóxica do medicamento na tarde na que denunciaron a súa desaparición e que se produciu a súa morte, na que, ademais, incorreron en numerosas contradicións.