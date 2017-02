(AMP) De la Serna chama a patronal e estibadores a intensificar a negociación para evitar a folga

O ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, chamou a patronal e sindicatos de estibadores que "intensifiquen nos próximos días" as negociacións que manteñen sobre a reforma do sector aprobada este venres polo Goberno, dado o seu "convencemento" de que poden lograr un acordo.

A consecución deste acordo entre empresas e traballadores na próxima semana podería evitar o calendario de tres semanas de paros nos portos que os estibadores ten programado a partir da semana posterior, a partir do 6 de marzo.

O ministro de Fomento insistiu en que neste ámbito da negociación colectiva aberta entre sindicatos e patronal é onde se poden acordar aspectos relacionados co mantemento do emprego e as condicións laborais que reclaman os traballadores e que non teñen cabida na lei porque non o permite a Comisión Europea.

Así, De la Serna lembrou que empresas e traballadores ten un prazo de ata un ano para abordar esa negociación, que o Goberno pretende facilitar coa designación dun mediador, o presidente do Consello Económico e Social (CES), Marcos Pena. A próxima reunión do tres partes está convocada para o martes 28 de febreiro.

Pola súa banda, o ministro reiterou que "flexibilizou ao máximo a favor dos traballadores o texto do Real Decreto Lei da estiba, ata o límite do que permite a UE".

De feito, considera que "a balanza da reforma cae ao lado dos traballadores", dado que, segundo asegura, inclúe aspectos cos que as empresas non están de acordo, como son o de articular un réxime transitorio de tres anos ou Centros Portuarios de Emprego.

PIDE AXUDA AOS GRUPOS PARLAMENTARIOS.

Na rolda de prensa posterior ao Consello de Ministros que aprobou a reforma, o titular de Fomento apelou tamén á "responsabilidade" dos grupos parlamentarios do Congreso para que "faciliten" a aprobación do Real Decreto Lei de reforma da estiba portuaria, así como a consecución do acordo entre a patronal e os sindicatos de estibadores.

"Non se entendería que os grupos parlamentarias non facilitasen a aprobación da lei para cumprir cunha sentenza da UE", indicou o ministro en relación ao prazo dun mes con que o Goberno conta agora para lograr convalidar no Congreso a reforma do sector.

O ministro tamén reclamou a "axuda" das formacións políticas para "favorecer" o diálogo que manteñen patronal e sindicatos do sector, ao pedirlles que contribúan a que exista un "clima de diálogo sereno e tranquilo" entre as partes, "que máis fácil será canto menos ruído político haxa", indicou.

O ministro lembrou que no caso de que a reforma non lograse aprobarse no Congreso, abocaría "a un bucle sen fin", ademais da imposición dunha multa por parte da UE por importe de 21,5 millóns de euros e unha sanción diaria de 134.000 euros por cada día que pasase ata que se reformase o sector. "Importes que recaerían sobre o peto de todos os cidadáns", advertiu.