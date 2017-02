Detidas en Lugo dous mozos por roubos en domicilios que abrían con recortes de plástico polo método do 'resbalón'

A Policía Nacional detivo en Lugo a dous mozos, unha delas menor de idade, por roubos en domicilios para os que empregaban recortes de plástico para abrir as portas dos pisos polo método do 'resbalón'.

Segundo informou a Comisaría de Lugo, as detencións practicáronse no marco dun dispositivo montado polo Grupo de Radio Patrullas e o Grupo II de Policía Xudicial desde hai un tempo para a prevención, investigación e detección de delincuentes especializados en roubos en domicilios.

Así, na mañá do mércores día 22 foron arrestadas dúas mulleres novas, de 17 e 19 anos de idade, como repsuntas autoras de roubos en domicilios.

Cando estas persoas paseaban polas rúas da cidade de Lugo, e dado que reunían os parámetros cos que traballa a Policía para a detección de sospeitosos, iniciouse unha identificación das mesmas así como un posterior cacheo en dependencias policiais.

Entre as súas pezas, segundo relatan as mesmas fontes policiais, ocultaban dous desaparafusadores de grandes dimensións "para forzamiento de portas ou xanelas", varios recortes de plástico para abrir portas polo método do 'resbalón', así como varios efectos procedentes do roubo nun piso.

A Policía explicou que no interior da vivenda "centran a súa atención na procura de xoias, diñeiro en efectivo, así como dispositivos electrónicos facilmente ocultables e transportables en interior de bolsos ou mochilas , tipo IPADS, teléfonos, etc.".

A moza de 17 anos foi posta a disposición da Fiscalía de Menores e levada a un centro de acollida, posto que carecía tanto de familiares como de domicilio fixo. A outra muller pasou a disposición da autoridade xudicial.

Ambas teñen por parte das autoridades italianas unha orde requisitoria en vigor para a investigación de domicilio e paradoiro.