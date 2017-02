O exministro de Asuntos Exteriores José Manuel García-Margallo trasladou que espera que a chegada de Donald Trump á Presidencia de Estados Unidos non teña un efecto negativo para España e, en todo caso, incidiu en que as actuais relacións co país norteamericano "non deben prexudicarse".

Estas declaracións realizounas este venres antes de protagonizar un coloquio no Círculo de Empresarios de Galicia, en Vigo, onde recoñeceu que a chegada de Trump si "frustra unha das grandes esperanzas", que era o acordo de comercio de investimento entre a Unión Europea e EEUU.

"Supuxese eliminar barreiras para as empresas", mantivo, aínda que lle restou importancia ao considerar que non chegar a este acordo "non cambia a peor" a situación en Europa, senón que "o que fai é que non se cambia a mellor".

En todo caso, incidiu en que as relacións entre España e Estados Unidos "son moi importantes" desde o punto de vista da cooperación en seguridade, en materia económica e no ámbito cultural. "E en termo de colaboración en política internacional, na miña época polo menos era absolutamente constante", selou.

Por iso, tras lembrar que España "achega valor en zonas nas que --ten-- vantaxes competitivas, como América Latina e no norte de África e en Oriente Medio", trasladou o seu desexo de que as relacións entre os dous países non se vexan prexudicadas.