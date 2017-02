A CIG de Pontevedra revelou este venres que o Goberno central recoñeceu a existencia de erros na modificación dos coeficientes reductores da idade de xubilación de mariñeiros da frota conxeladora e que se comprometeu a revisar "caso por caso".

O problema aínda non está resolto, segundo advertiu o secretario comarcal da Federación Galega de Alimentación, Mar e Transporte de CIG en Pontevedra, Xabier Aboi, quen sinalou que aínda hai que esperar a que entre en vigor a nova normativa comunitaria para solucionar a situación do palangre.

Aboi espera que nun prazo máximo de tres meses soluciónese un problema que obrigou a moitos mariñeiros a regresar ao traballo porque co cambio de norma non tiñan dereito a xubilarse.

"Pero como non nos fiamos da Administración do Estado imos estar moi vixiantes e convocaremos asembleas para informar o estado do proceso", segundo manifestou Xabier Aboi.

90 BARCOS GALEGOS

As tripulacións duns 90 barcos galegos víronse afectadas porque non se lles aplica o coeficiente reductor máximo (0,40), xa que estas embarcacións non son recoñecidas como conxeladoras, aínda que así figuran na documentación oficial do propio Ministerio con competencias en Pesca.

Por parte desta central sindical, trasladaron esta información ás distintas Capitanías Marítimas e recentemente a CIG foi informada de que estes organismos recibiron instrucións de Madrid para "estudar caso por caso" co obxectivo de emitir un informe para determinar "se son conxeladores ou non".

Este sindicato xa se puxo en contacto coas distintas patronais para que faciliten todos os datos necesarios para demostrar que si o son e poder, deste xeito, beneficiarse dun dereito adquirido hai moitos anos. "E que agora pretenden recortar por unha decisión política", segundo lamentou Aboi, aínda que o Ministerio de Fomento achacouno a un erro no código das embarcacións.