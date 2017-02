O Estado e as CCAA aumentarán a súa coordinación nas políticas de apoio a vítimas de terrorismo

As comunidades autónomas e o Estado incrementarán a súa coordinación para compartir información sobre normativa e experiencias, e mellorar así as políticas de recoñecemento e apoio ás vítimas do terrorismo. No marco desta colaboración, estudarase a posibilidade de crear un arquivo documental conxunto.

Así se acordou na reunión que recentemente mantiveron representantes da Dirección Xeral de Apoio ás Vítimas do Terrorismo do Ministerio de Interior con representantes das comunidades, e na que participou o director xeral de Paz, Convivencia e Dereitos Humanos do Goberno de Navarra, Álvaro Baraibar, segundo informou o Executivo foral nun comunicado.

Durante o encontro, Baraibar fixo unha exposición xeral da situación de Navarra, na que destacou como novidades a creación da Dirección de Paz e Convivencia e a Oficina de Atención ás Vítimas, ademais da posta en marcha dos programas de atención personalizada a familiares de vítimas mortais, feridos, e ameazados. Tamén expuxo a normativa e axudas existentes, na actualidade, para este colectivo nos diferentes departamentos do Goberno de Navarra.

Doutra banda, e coa vontade de optimizar a coordinación entre departamentos na axuda ás victimas do terrorismo, o Goberno ten previsto convocar en breve a Comisión de Axuda ás Vítimas do Terrorismo en Navarra, contemplada na Lei Foral 9/2010, de 28 de abril, despois de que o pasado 15 de febreiro de 2017, o Executivo procedese á renovación dos seus membros para adecuala á estrutura actual do Goberno.

Este órgano estará presidido pola conselleira de Relacións Cidadás e Institucionais, Ana Ollo; mentres que o vicepresidente será o director xeral de Paz, Convivencia e Dereitos Humanos, Álvaro Baráibar.

Contará con seis vocais, que serán representantes das direccións dos seguintes servizos: Memoria e Convivencia; Servizo Social de Xustiza; Servizo de Vivenda, Asistencia e Xestión Administrativa do SNE; Cidadanía Sanitaria, Aseguramiento e Garantías; Avaliación, Calidade, Formación, Igualdade e Convivencia; e Orzamentos e Política Financeira.

Segundo explicou o Goberno navarro, as funcións da comisión son prestar ás vítimas do terrorismo e os familiares a información e asistencia técnica precisa para o acceso a cantas axudas públicas teñan dereito conforme á lexislación vixente, promover que as convocatorias de subvencións do Goberno de Navarra prioricen a estas vítimas no acceso ás axudas e estudar calquera medida que contribúa a lograr o obxectivo fundamental de resarcir da mellor maneira posible ás vítimas e aos seus familiares.