A Deputación de Ourense pide un plan con medios materiais e económicos para frear a praga da pataca

A Deputación de Ourense aprobou por unanimidade unha moción para instar á Xunta a "adoptar un plan específico" para o control da couza guatemalteca da pataca coa intención de que esta praga non chegue á provincia; en especial á comarca da Limia, onde anualmente se cultivan máis de once millóns de quilos deste tubérculo.

A proposta do BNG aprobada este venres no pleno da Deputación provincial insta á Xunta a non esperar a regulamentación do Ministerio de Agricultura en Madrid e pór en marcha "unha campaña "cos medios materiais e económicos" precisos para a súa erradicación.

Así o reclamou o portavoz nacionalista, Ramiro Rodríguez, que alertou que xa pasaron dous anos desde a detección desta praga sen que se puido deter a súa expansión.

MEDIDAS DE CONTENCIÓN "INSUFICIENTES"

Para o portavoz nacionalista as "medidas de contención" chegaron tarde ou se revelaron "insuficientes", xa que neste período a couza guatemalteca pasou de afectar tres concellos a 31 no norte da Coruña e A Mariña luguesa.

Na actualidade o Ministerio de Agricultura ultima un decreto, cuxa aprobación está prevista no prazo de dous meses, para prohibir a plantación do tubérculo nos municipios afectados e establecer medidas para o control da praga.

Rodríguez lembrou que, á espera deste decreto "todos os axentes implicados" critican a falta de información sobre que medidas téñense que pór en marcha e quen debe correr cos gastos.

Por iso, pediu ao goberno de Alberto Núñez Feijóo que poña fin a "a política de brazos cruzados á espera Madrid". Nesta liña tamén se expresan as emendas ao texto presentadas polos socialistas e que foron aprobadas por unanimidade.

RECLAMACIÓN Ao GOBERNO CENTRAL

Deste xeito "esixen" ao Goberno de España a publicación "urxente" do decreto para regular o control da praga e á Xunta a posta en marcha de "medidas" para evitar a propagación na provincia de Ourense.

Tamén se aprobou, a instancias do PSOE, que a Deputación realice traballos de análises e asesoramento técnico a través do Centro de Desenvolvemento Agrogandeiro; así como a posta en marcha dunha campaña de información a todos os sectores implicados.

O portavoz de Democracia Ourensá (DO), Armando Ojea, insistiu na necesidade de establecer "normas claras" que eviten a aparición de "bulos e rumores" que "aumentan a preocupación" no sector e pediu "prema" para "evitar que a especie se poida aclimatar" a Galicia.

Deste xeito, saíu ao paso das declaracións da portavoz 'popular' Montserrat Lama, que insistiu en que na actualidade a couza está a expandirse nos concellos situados preto do mar, nos que hai temperaturas máis suaves.

w

O CLIMA DE OURENSE, "BARREIRA NATURAL"

Lama destacou que as condicións naturais da provincia, especialmente na zona da Limia, con invernos fríos actúan a modo de "barreira natural".

A pesar diso, tanto a Xunta como a Deputación "están a tomar medidas anticipadas" ao Real Decreto, segundo insistiu Lama, que tamén reclamou que non se cre "alarmismo" na provincia. "Non se detectou ningunha couza guatemalteca nas análises da provincia de Ourense", declarou de forma tallante.

REXEITAMENTO Á PROPOSTA DE DO PARA AUMENTAR A SEGURIDADE DO RURAL

Por outra banda, o pleno da institución provincial rexeitou unha moción de DO relativa á adopción de medidas para aumentar a seguridade no rural.

A formación de Pérez Jácome quedouse soa na súa proposta que, entre outras medidas, reclamaba frear o repregamento de efectivos da Garda Civil e un aumento das patrullas de vixilancia nocturna.

O BNG abstívose, aínda que durante o debate apostou por cubrir o repregamento da Benemérita, impulsando a posta en marcha de Policía de Galicia "tal e como sinala unha lei sen executar desde o ano 2008".

O portavoz socialista, Francisco Fraga, rexeitou apoiar a proposta "pola súa falta de concreción" e por propor medidas como a posta en marcha de grupos de voluntarios ou a contratación de empresas de seguridade profesionais. "A solución non é o modelo americano con xente armada e forzas de seguridade privadas", dixo respecto diso.

A 'popular' Ana Villarino xustificou o rexeitamento da súa formación a esta proposta en base a que actualmente a Deputación mantén un compromiso respecto diso a través do cofinanciamento de reformas en cuarteis da Garda Civil e material para Protección Civil.