A Xunta publica os plans de formación continua para persoal da Garda Civil, Policía Nacional e Autonómica

O Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este venres os plans de formación continua da Academia Galega de Seguridade Pública (Agasp) dirixidos ao persoal da Garda Civil, Policía Nacional e Autonómica. Trátase da primeira vez que se elabora un plan de formación específico para estes corpos e que se publica no DOG.

Estas actividades, deseñadas en colaboración cos responsables dos corpos de seguridade e atendendo ás súas demandas, son posibles grazas ao convenio asinado entre a Xunta de Galicia e o Ministerio do Interior para colaborar en materia de formación.

En canto aos contidos, o persoal da Garda Civil poderá optar neste primeiro semestre a un total de 10 cursos, que supoñen máis de 300 horas lectivas. Entre outras actividades, formaranse en rescate de altura, manipulación de produtos fitosanitarios, navegación e localización con vehículos todoterreo e fotografía policial. Ademais, haberá tamén un curso de mandos para persoal da Garda Civil de tráfico.

Para o corpo da Policía Nacional programaranse 8 accións formativas, eminentemente prácticas. Destaca a formación en materia de violencia de xénero, tratamento policial de menores, custodia de persoas ou uso do Desfibrilador Externo Semiautomático.

A esta programación súmanse os 17 cursos dirixidos á UPA, que versarán sobre as materias que lle son propias, especialmente no que se refire a a protección do medio ambiente. Entre outras actividades, profundará no coñecemento do patrimonio do Camiño de Santiago, caza e pesca, inspección ambiental, aplicación da normativa e elaboración de ateigados, condución de seguridade e violencia de xénero.