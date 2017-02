O portavoz do Grupo Socialista no Concello da Coruña José Manuel García anunciou a presentación de alegacións aos orzamentos municipais de 2017 unha vez que se aproben de maneira inicial e dentro do prazo de exposición pública.

En rolda de prensa, García sinalou que van incorporar "modificacións substanciais" no paquete de subvencións "para atender e dar resposta a todos os colectivos sociais, educativos, culturais, cívicos e empresariais aos que Marea Atlántica mete un tixeretazo significativo".

Como exemplo, citou un "recorte" de axudas á Cociña Económica. Mentres, sobre o concurso para atender a persoas sen teito no centro cívico de Monte Alto, de nove da noite a oito da mañá, dixo que se trata dunha "planificación indebida" dos recursos por un custo por praza que cifrou en "1.387 euros ao mes".

Con todo, o portavoz socialista indicou que tentarán dialogar con Marea Atlántica para lograr "apoio ás iniciativas socialistas" co fin de que se incorporen ás contas municipais.

Ademais, apuntou que, se non é posible, non descarta falar con outros grupos municipais para alcanzar o respaldo para os proxectos do PSOE.