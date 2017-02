O Goberno nomea ao ourensán Sergio Álvarez Camiña como director xeneral de Seguros e Fondos de Pensións

O Consello de Ministros aprobou este venres o nomeamento do ourensán Sergio Álvarez Camiña, actual director xeral do Consorcio de Compensación de Seguros (CCS), como máximo responsable da Dirección Xeral de Seguros e Fondos de Pensións (DGSFP) en substitución de Flavia Rodríguez-Ponga, que deixa o cargo "por motivos persoais e ao considerar que culminou un ciclo profesional".

Álvarez Camiña asumirá o cargo nun momento transcendental para o organismo aínda dependente do Ministerio de Economía, que ten a intención de facer da DGSFP unha axencia independente seguindo o modelo tripartito de supervisión, cun regulador para a banca, un supervisor para o mercado de valores e outro para o sector dos seguros.

Sergio Álvarez Camiña (Ourense, 24 de xullo de 1961) ostenta o cargo de director xeral do CCS, órgano tamén adscrito a Economía, desde o ano 2011. A súa vida profesional estivo ligada sempre ao sector de seguros desde os seus inicios.

Estivo á fronte da Subdirección Xeral de Seguros e Política Lexislativa da DGSFP desde 2001 ata a súa entrada no Consorcio. Alí desempeñou as funcións de regulación e coordinación normativa en materia de seguros e fondos de pensións, relacións internacionais da DGSP, entre outras. Previamente, xa estivo a traballar no organismo supervisor, de 1993 a 2001, como inspector na Subdirección Xeral de Inspección.

Xunto a este labor profesional, pertence a varios órganos colexiados na actualidade. É vocal da Xunta Consultiva de Seguros e Fondos de Pensións, órgano asesor en materia de seguros e fondos de pensións. E é membro da Comisión de Riscos por Conta do Estado do Ministerio de Economía, Industria e Competitividade.

Licenciado en Ciencias Económicas e Empresariais pola Universidade Complutense de Madrid, Álvarez Camiña conta co certificado profesional de Chartered Financial Analyst (CFA) e é membro do CFA Institute, así como do Instituto Español de Analistas Financeiros. Ademais, é auditor de contas inscrito no Rexistro Oficial de Auditores de Contas.

RODRÍGUEZ-PONGA

Rodríguez-Ponga, que aínda non comunicou o seu novo destino profesional, levaba á fronte da DGSFP desde xaneiro de 2012. A súa saída supón unha sorpresa para o sector, que apostaba pola súa continuidade e que valora de forma notable o seu labor á fronte do organismo, informaron a Europa Press en fontes do sector asegurador.

É licenciada en Ciencias Económicas e Empresariais pola Universidade Complutense de Madrid e licenciada en Dereito pola Universidade Europea de Madrid. Pertence aos Corpos de Inspectores de Seguros do Estado e de Inspectores de Facenda.

Foi coordinadora da área de Financiamento Interior na Dirección Xeral de Tributos e na DGSFP ocupou os postos de subdirectora xeral de Seguros e Política Lexislativa entre os anos 1995 e 2001 e de subdirectora xeral de Inspección desde 2001 ata 2004.

Posteriormente incorporouse ao grupo Mutua Madrileña, onde foi directora de Auditoría Interna, directora xeral adxunta de Xestión de Negocio, directora xeral da área Aseguradora, secretaria xeral técnica e entre 2008 e 2011 directora de Relacións Sectoriais, Estudos e Reaseguro da mutua.

Segundo establece a lei, Rodríguez-Ponga ten dous anos de incompatibilidade para poder exercer postos executivos en calquera empresa do sector, pero non así para desempeñar un cargo de carácter institucional.