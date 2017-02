A Audiencia de Pontevedra condena a seis procesados por tráfico de drogas a penas de 3 a 8 anos de cárcere

A Sección Cuarta da Audiencia Provincial de Pontevedra relativa a un xuízo celebrado polos presuntos delitos de tráfico de drogas na modalidade de notoria importancia e pertenza a grupo criminal condenou a seis do sete procesados a penas que van do tres anos e medio ao oito de prisión.

Segundo a sentenza, recollida por Europa Press, o tribunal considera probado que ao longo do ano 2012 e ata o mes de maio de 2013, os acusados Francisco Javier Somoaza Acha, Sterling Detmar Buceta Charry e Mario Gago Pulleiro, "viñeron dedicándose subrepticiamente e de modo sostido á provisión e comercialización de sustancias estupefacientes, heroína principalmente, aínda que tamén cocaína" na provincia de Pontevedra.

Tamén lles atribúe o "aseguramiento posterior da disposición das cantidades de diñeiro obtidas na devandita actividade", dedicación que desenvolveron de consumo e en colaboración con terceiras persoas "cuxa efectiva localización e posta a disposición xudicial resultou polo momento imposible", segundo engade.

"Os citados acusados actuaron baixo a dirección e coordinación dun individuo estranxeiro que non puido ser acusado no presente procedemento", segundo sostén a Audiencia de Pontevedra.

Para iso, Francisco Javier, alias 'El gordo', e Sterling Detmar, alias 'El americano', nese período "viñeron realizando contactos con diferentes subministradores, tanto das sustancias estupefacientes referidas, como de sustancias de corte para o seu tratamento e destino aos seus consumidores finais", seguindo as indicacións "de Lui Volina e tamén de Elma Arifi cando o anterior se viu imposibilitado de contactar persoalmente con eles", segundo arguméntase no fallo.

Os acusados Francisco Javier e Sterling Detmar tamén se encargaron de realizar os cobros das cantidades debidas polos suxeitos aos que fornecían as ilícitas sustancias, "como no caso de Rodrigo Silva ou Eduardo Ramón Estévez Vázquez, quen adquirían as sustancias prohibidas para o seu destino posterior ao mercado ilícito".

PENAS

A Audiencia condenou a Sterling Detmar Buceta Charry como autor penalmente responsable dun delito contra a saúde pública na modalidade de tráfico de sustancias de notoria importancia, así como a circunstancia atenuante de dilacións indebidas e a circunstancia agravante de reincidencia e dun delito de pertenza a grupo criminal, a sete anos de prisión por tráfico de drogas e a unha multa de 320.000 euros.

Ademais, polo delito de pertenza a grupo criminal foi condenado a un ano de prisión coa súa accesoria legal de inhabilitación especial para o exercicio do dereito de sufraxio pasivo durante o tempo da condena.

A Francisco Javier Somoaza Acha por tráfico de drogas foille imposta unha pena de seis anos e un día de prisión, ademais dunha multa de 215.015,59 euros; e a un ano de cárcere por pertenza a grupo criminal.

Mentres, Mario Gago foi condenado a seis anos e un día de prisión por tráfico de drogas e a unha multa de 215.015,59 euros. A iso súmanse seis meses de cárcere por pertenza a grupo criminal.

Polo seu lado, a Andy Hiseni impuxéronlle catro anos e seis meses de prisión por tráfico de drogas e unha multa de 160.000 euros con responsabilidade subsidiaria en caso de falta de pagamento de 10 días de prisión.

A Guido Meldoli o tribunal condenoulle a catro anos e seis meses de prisión por tráfico de drogas e unha multa de 160.000 euros con responsabilidade subsidiaria en caso de falta de pagamento de dez días de prisión.

Ao procesado Rodrigo Silva Vila, polo seu lado, foi condenado polo delito de tráfico de drogas tres anos e seis meses de prisión. Mentres, o tribunal acordou absolver a C.E. do delito de tráfico de drogas.

COMISO

Así mesmo, o tribunal acordou o comiso definitivo e adxudicación ao Estado, a través do fondo procedente de bens comisados por tráfico de drogas da "droga, bens, medios e instrumentos utilizados na comisión do delito contra a saúde pública".

Tamén foron intervidas as ganancias e todos os demais bens, mobles e inmobles, vehículos, entre outros, "obtidos polos procesados co diñeiro procedente do narcotráfico".

Pola súa banda, a Audiencia de Pontevedra acordou a devolución ao acusado absolto dos efectos que lle foron incautados e a devolución "sen traba algunha á súa propietaria do vehículo Opel Astra" intervido no seu momento.

A resolución non é firme e contra a mesma cabe interpor recurso de casación ante a Sala Segunda do Tribunal Supremo, dentro do cinco días seguintes á súa última notificación.