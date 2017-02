A Xunta recorre a posta en liberdade do home investigado pola morte da súa muller en Mos (Pontevedra)

A Xunta de Galicia presentou recurso contra o auto do Xulgado de Instrución número 3 do Porriño que decretou a posta en liberdade de Florencio A.C., investigado como presunto autor da morte a paus da súa muller, Mariña R.B., no municipio de Mos (Pontevedra), en decembro de 2015.

Fontes da Vicepresidencia da Xunta confirmaron a Europa Press que o Goberno galego, personado na causa como acusación popular (ao tratarse dun caso de violencia de xénero) presentou o recurso para reclamar que o home siga en prisión provisional.

O pasado martes tivo lugar unha comparecencia xudicial na que a defensa do investigado reclamou a súa posta en liberdade, petición á que a Fiscalía non se opuxo, e sobre a que a representación legal da Xunta si manifestou o seu rexeitamento.

A excarceración de Florencio A.C. tivo tamén repercusión no municipio de Mos, cuxa Corporación municipal, encabezada pola alcaldesa Nidia Arévalo, concentrouse este xoves para mostrar o seu rexeitamento á decisión xudicial de posta en liberdade.

Ademais, a rexedora anunciou que os servizos xurídicos municipais están a estudar a vía legal para que o Concello poida personarse como acusación no procedemento.