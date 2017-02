O Goberno renova a José Ramón Piñol como tenente fiscal de Galicia

O Consello de Ministros aprobou este venres a renovación de José Ramón Piñol Rodríguez como tenente fiscal da Fiscalía de Galicia, no marco dun total de 36 nomeamentos en todo o Estado, entre os que unicamente cinco supoñen a destitución dos ata agora titulares.

Pola súa banda, o ata agora fiscal do Tribunal Supremo Manuel Moix foi nomeado para porse á fronte da Fiscalía Anticorrupción, cuxa xefatura está vacante desde que Antonio Salinas xubilouse o pasado mes de outubro.

Para fiscal xefe da Audiencia Nacional nomeouse ao actual tenente fiscal neste departamento Jesús Alonso, o que supón a substitución do actual responsable, Javier Zaragoza, que levaba no cargo dous mandatos. Estas dúas designacións, a proposta do fiscal xeral do Estado, José Manuel Maza forman parte do total de 36 aprobadas.

Entre elas, ademais da xefatura na Audiencia Nacional, está a substitución do fiscal superior de Murcia, Manuel López Bernal, que foi quen iniciou a investigación do presidente autonómico, Pedro Antonio Sánchez, no denominado 'caso Auditorio'. É substituído por José Luís Díaz Manzaneda, que é quen levaba agora directamente este procedemento.

Se da a circunstancia de que das 11 prazas de fiscal de Sala que se designaron polo Goberno renóvanse un total de oito. En cinco dos casos os seus titulares son asociados a Unión Progresista de Fiscais, e dúas da conservadora Asociación de Fiscais.

TRAXECTORIA DE MOIX

Moix, nacido en 1958 e de tendencia conservadora, ingresou na Carreira Fiscal hai 31 anos. Era o fiscal superior de Madrid cando este departamento presentou a querela pola que se iniciou a causa polo patrimonio do exvicepresidente do Goberno Rodrigo Rato. Pouco despois foi destinado á Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Supremo.

Doutra banda, a Fiscalía de Madrid, durante a etapa de Moix como xefe, tivo un papel relevante na causa contra a expresidenta da Comunidade de Madrid Esperanza Aguirre, que se viu inmersa nun proceso xudicial por un incidente de tráfico que tivo cuns axentes de mobilidade, no que presuntamente se deu á fuga mentres estaba a ser multada por aparcar ene un carril bus. O Ministerio Público mantivo en todo momento que este feito se trataba dunha falta e non dun delito.

Ademais, Moix foi o fiscal que levo a xuízo e conseguiu a condena de 17 anos de inhabilitación do xuíz Elpidio José Silva por enviar a prisión en dúas ocasións ao expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa, dentro da investigación pola compra que realizou a entidade financeira cando estaba ao mando deste do City National Bank of Florida en 2008.

Anticorrupción, de especial importancia por levar case todas as causas contra a corrupción que afectan a responsables políticos, estivo ocupado durante trece anos e ata o pasado mes de outubro por Antonio Salinas, que se xubilou, e desde entón exerce en funcións Belén Suárez.

OUTROS NOMEAMENTOS

Na Fiscalía Antidroga renova o seu cargo José Ramón Noreña; renova igualmente Antonio Vercher na de Medio e Urbanismo e na Unidade de Apoio da Fiscalía Xeral o posto que foi asignado a Francisco Moreno Carrasco.

Os nomeamentos tamén afectan a departamentos de relevancia son as xefaturas en cinco comunidades autónomas, ademais de prazas no Tribunal Supremo e o Tribunal Constitucional.

O resto de nomeamentos son as seguintes: fiscal de Sala Xefe do Penal do Tribunal Supremo Juan Ignacio Campos Campos, quen renova nesta praza; fiscal de sala efe do Social do Tribunal Supremo Pilar Barrero Juan, que continúa para un novo mandato de cinco anos; fiscal de Sala de Cooperación Internacional Rosana Morán, que continúa á fronte desta especialidade outro cinco anos e fiscal de Sala de Criminalidade Informática Elvira Tejada de la Fuente, que renova no cargo.

Tamén foron designados fiscal de Sala de Seguridade Viaria Bartolomeu Vargas Cabrera, quen é renovado para outro mandato de cinco anos; fiscal de Sala de Estranxeiría Joaquín Sánchez-Covisa, que continúa á fronte desta especialidade un novo mandato; fiscal Superior do País Vasco Carmen Adán do Río; fiscal Superior da Rioja: Enrique Stern, quen é renovado para outro mandato e fiscal superior de Castela-La Mancha:J osé Martínez Jiménez, quen renova por outro mandato.

Engádense como fiscal superior de Andalucía Ana Tárrago Ruiz; tenente fiscal do Tribunal Constitucional Jesús Tirado; tenente fiscal da Fiscalía Antidroga José María Lombardo Vázquez, quen renova nese cargo; tenente fiscal do País Vasco Mª Jesús Cuartero Iturralde; tenente fiscal de Cantabria Ángel González Blanco; e tenente Fiscal de Murcia José Francisco Sánchez Lucerga.

A lista continúa co que novo xefe de Zaragoza Felipe Zazurca González, quen nos últimos anos foi fiscal Xefe de Huesca; o fiscal fefe de Salamanca Juan José Pereña Muñoz; o fiscal xefe de Xirona Ana María Meléndez Gil, que ata agora exercía nesta mesma Fiscalía; e o fiscal xefe de Cádiz Mª Ángeles Ayuso Castelo, que renova á fronte desta Fiscalía para outro cinco anos.

Os nomeamentos do Consello de Ministros complétanse co fiscal xefe de Almería, Antonio Pérez Galegos; o fiscal xefe de Lleida, Juan Francisco Boné Pina, quen xa estaba á fronte desta Fiscalía e renova no cargo; o fiscal Xefe de Áraba Jesús María Izaguirre; o fiscal Xefe de Zamora Rafael de Veiga; o fiscal Xefe de Tarragona, Xavier Jou.

Tres prazas de fiscal para o persoal da Audiencia Nacional: María Antonia Sanz Gaite, José Perals e Ángela Gómez Rodulfo, quen xa estaban nesa Fiscalía en comisión de servizo, así como o fiscal do persoal da Fiscalía Anticorrupción: Tomás Herranz Saurí, quen tamén exercía no devandito departamento de forma interina.