O exministro de Asuntos Exteriores José Manuel García-Margallo, sostivo que o efecto do 'Brexit' en España dependerá do modelo de relación que se estableza entre Reino Unido e a Unión Europea, aínda que está convencido de que en todo caso suporá unha "oportunidade para algunhas cousas", como Gibraltar ou a atracción de institucións e empresas asentadas en Inglaterra.

Antes de protagonizar un xantar este venres no Círculo de Empresarios de Galicia, en Vigo, García-Margallo, ao ser cuestionado polo 'Brexit', apuntou que a "solución" para a relación entre Reino Unido e a Unión Europea será "un acordo de libre comercio, moi parecido ao que acaba de asinar a Unión Europea con Canadá".

En calquera caso, manifestou que a curto prazo "hai que facer un acordo rápido para que os residentes e turistas británicos reciban prestacións sanitarias con reembolso inmediato por parte do Tesouro británico". "Temos que asinar iso", remarcou.

Acerca das oportunidades que entende que se abren co 'Brexit', mencionou que España pode aspirar a atraer a Autoridade Bancaria Europea e as cámaras de compensación en euros, que están en Londres, así como "probablemente moitas empresas e multinacionais, fundamentalmente americanas, que queren ter un pé dentro da Unión Europa".

En canto a Gibraltar, subliñou que cando Reino Unido comunique oficialmente a súa intención de abandonar a Unión Europea, debe quedar claro que "esas negociacións non amparan Gibraltar". Desta forma, considerou que os gibraltareños "en canto vexan que o paraugas europeo non lles cobre, empezarán a pensar que teñen que ter outro paraugas".

"PARAUGAS" ESPAÑOL

Tal e como sinalou, "a xurisprudencia di que Gibraltar é unha colonia pero non forma parte do Reino Unido", polo que "é discutible que poida ter un réxime especial para acceder a comerciar no mercado interior, e a única fórmula que ten para seguir comerciando, e por tanto conservar o nivel de riqueza que ten, é que un país membro leve as súas relacións exteriores".

Así as cousas, explicou que como Reino Unido deixará de ser un país membro, Gibraltar "se quere permanecer" na Unión Europea necesita que outro estado membro sexa responsable das súas relacións exteriores, e o único que pode facelo é España", selou, a colación do que recalcou que se España "xoga ben as súas cartas" non ten "a menor dúbida de que será así".

Ante iso, lembrou que se propuxo a fórmula de co-soberanía durante un período de tempo, para que Reino Unido e España sexan responsables das súas relacións exteriores, o seu defensa, e a súa política de inmigración; e conte cun estatuto de autonomía e outro que permita a dobre nacionalidade, e un réxime económico especial. "É unha opción que lles convén", aseverou.