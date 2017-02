As pemes de transformación de produtos pesqueiros beneficiaranse de 18 millóns para mellorar instalacións

O Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este venres a convocatoria de 2017 das axudas para investimentos en pequenas e medianas empresas de transformación de produtos pesqueiros e de acuicultura.

En concreto, a Consellería do Mar destina máis de 18 millóns de euros a estas achegas, máis de 7,8 millóns para 2017 e máis de 10,2 para o ano 2018. Estas subvencións serán cofinanciadas polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP).

A través destas axudas apoiaranse ata o 50% dos investimentos que fagan as pemes que fomenten a sustentabilidade ambiental. Serán obxecto delas os proxectos que contribúan a aforrar enerxía ou reducir o impacto no medio ambiente, que melloren a seguridade, hixiene, saúde e as condicións de traballo das plantas e que axuden á transformación de capturas de peixe comercial que non se poida destinar ao consumo humano.

Tamén se subvencionarán aquelas actuacións relacionadas coa transformación de produtos de acuicultura ecolóxica, así como aquelas que dean lugar a novos e mellores produtos, procesos e sistemas de xestión e organización, entre outros.

Os interesados en cursar as solicitudes poderán consultar os requisitos e a documentación necesaria na orde que publica hoxe o DOG. O prazo de presentación de solicitudes será dun mes contado desde o sábado.