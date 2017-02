O Goberno aproba a reforma da estiba a unha semana da folga convocada nos portos

O Goberno aprobou o Real Decreto Lei de reforma da estiba portuaria, o colectivo de 6.150 traballadores que se dedican a cargar e descargar a mercadoría dos barcos nos portos, co fin de liberalizar o sector e que cumpra así coa normativa europea.

A reforma apróbase co rexeitamento dos estibadores, que teñen convocado un calendario de tres semanas de paros nos portos a partir do próximo 6 de marzo, e mentres segue aberta a negociación entre patronal e sindicatos do ramo en busca de acordos a reestruturación.

Ademais, tras a súa aprobación hoxe polo Consello de Ministros, o Goberno ten agora cun mes para buscar os apoios dos grupos políticos cos que aínda non conta para lograr que a reforma logre a necesaria validación do Congreso.

Por todo iso, o ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, asegurou que a aprobación do texto en Consello de Ministros "non é o final do proceso", senón que abre a quenda da negociación colectiva e parlamentaria.

Así, pediu a patronal e sindicatos que "intensifiquen" a súa negociación para chegar a acordos sobre as reivindicacións dos estibadores que a Comisión Europea non permite incluír na lei e que, en último termo, poden evitar a folga nos portos.

De igual forma, apelou á "responsabilidade" dos grupos parlamentarios para que "favorezan" a validación da reforma e contribúan ao acordo do sector, evitando que o "ruído político" interfira na súa negociación colectiva.

O ministro advertiu de que unha folga nos portos pode supor un grave prexuízo na economía, aínda que asegura contar cun plan de continxencia para o caso de que leve a cabo.

Tamén avisou de que non aprobar a reforma no Congreso abocará a un "escenario de bucle sen fin" no sector e a que o Tribunal de Xustiza da UE impoña a España unha multa de 21,5 millóns de euros e unha sanción diaria de 134.000 euros por cada día que pasase ata que se reformase o sector. "Importes que recaerían sobre o peto de todos os cidadáns", sinalou na rolda de prensa posterior ao Consello de Ministros.

TRES ANOS PARA ACABAR CO MONOPOLIO DO SECTOR

De la Serna lembrou que o Goberno está "obrigado" a acometer a reforma para cumprir cun mandato da UE que data de 2011 e evitar dita sanción.

No entanto, tamén defende que o cambio permitirá liberalizar a estiba para que deixe de ser o "único sector económico do país no que as empresas non poden contratar libremente aos seus traballadores" e aumentar así a competitividade nos portos.

A reforma afecta a un sector básico para a economía española. Os estibadores garanten a carga e descarga da mercadoría que entra e sae do país por mar, un volume anual valorado nuns 200.000 millóns de euros, que supón o 86% das exportacións e o 60% das importacións.

Para liberalizarlo, o Real Decreto Lei de reforma do Réxime dos Traballadores da Estiba aprobado hoxe establece un período de tres anos para que paulatinamente desaparezan as sociedades de xestión de estibadores portuarios, as Sagep, as firmas que na práctica monopolizan o sector.

Destas firmas depende todo o colectivo de 6.150 estibadores que traballan nos portos e, ademais, controlan a súa contratación por parte das empresas que operan nas instalacións portuarias.

A reforma contempla que as Sagep reconvértanse en Centros Portuarios de Emprego, firmas con carácter de ETT, ou que as empresas que utilizan os portos contraten directa e "libremente" aos estibadores que necesiten.

O texto legal recoñecerá a capacitación como estibador a todos os traballadores do ramo que acrediten cen xornadas de traballo, a pesar de que non conten coa formación ou titulación requirida para iso. Ademais, o Goberno, a través de Portos do Estado, garante a súa antigüidade e as súas indemnizacións en caso de despedimento, un compromiso estimado nuns 350 millóns de euros.

O Ministerio considera que estes dous puntos contribuirán a garantir os empregos do sector e a fomentar que as empresas subroguen aos traballadores, unha das principais reivindicacións que expoñen os sindicatos do ramo (a Coordinadora de Traballadores do Mar, CC.OO., UXT, CIG e CXT), que ratificaron os paros convocados contra a reforma.

A convocatoria comprende nove días de paros parciais a partir do 6 de marzo que, dado que están programados de forma alterna, estenderanse durante tres semanas. En concreto, están previstos para as horas impares dos días 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22 e 24 do próximo mes de marzo.