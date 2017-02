O Partido Popular pediu aos grupos da oposición "responsabilidade" para dar luz verde no Congreso á reforma da estiba que aprobou o Goberno no Consello de Ministros deste venres.

O portavoz de Fomento dos 'populares' no Congreso, Miguel Barrachina, aplaudiu esta nova norma, pois ao seu xuízo "democratiza" este sector económico, segundo informou o PP nun comunicado. Barrachina sinalou que o texto "conta co visto e prace da Comisión Europea e o consenso das empresas estibadoras"

"Se o Congreso non convalida o documento, España tería que pagar 134.000 euros de multa todos os días, que se sumaría aos 21,5 millóns de euros acumulados ata agora porque o primeiro apercibimento chegou no ano 2009", dixo o deputado.

"A MELLOR FORMA DE AXUDAR NON É A PANCARTA"

Tras a aprobación da reforma a través dun Real Decreto Lei, Barrachina chamou a "alcanzar o máximo acordo posible respecto ao réxime dos estibadores" coa oposición, á que pediu que "senten a negociar". "A mellor maneira de axudar aos traballadores é estudar posibles melloras laborais e non a pancarta e a protesta sen propostas", aseverou.

Doutra banda, Miguel Barrachina animou aos sindicatos e aos empresarios a "profundar e intensificar o diálogo que están a manter dentro da negociación colectiva para alcanzar un acordo que satisfaga a ambas as partes".

Por iso, pediu aos sindicatos que "abandonen a súa intención de convocar unha folga" porque, ao seu xuízo, "non axuda á procura de consensos nin á economía en España".

CELEBRA OS SERVIZOS MÍNIMOS

Por último, Barrachina aplaudiu a decisión do Ministerio de Fomento de preparar un plan de continxencia en forma de servizos mínimos do cento por cento para as operacións que afecten a mercadorías perecedoiras e perigosas, a pasaxeiros, a situacións de emerxencia e a produtos esenciais para as illas, Ceuta e Melilla, ademais doutras medidas para "evitar colapsos" nas autovías que conectan cos portos.

O deputado valora positivamente a reforma, pois lamenta que ata agora as empresas estibadoras estivesen obrigadas a contratar a traballadores das sociedades anónimas de xestión de estibadores portuarios

"Isto provocou que, por exemplo, no porto máis grande de España, o de Alxeciras, de 1.600 traballadores, non haxa ningunha muller", sinalou, celebrando que "a partir de agora en espazos públicos poderá acceder a traballar calquera español se cumpre coas condicións esixidas".