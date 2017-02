A organización de autónomos Agtamar-Upta alertou, nun comunicado, de "a burbulla do emprendemento en Galicia", e remarcou que os datos do Ministerio de Empleo evidencian "a precariedade profesional do traballo autónomo".

Segundo subliñou, en 2016 foron 34.204 os autónomos que se deron de alta no devandito réxime en Galicia. "Case o 80 por cento corresponden a altas de actividades no sector servizos e practicamente o 30 por cento toca o comercio; o resto divídese entre a hostalaría, servizos profesionais e outro tipo de actividades profesionais complementarias ou derivadas dos devanditos sectores", indicou.

Pola contra, Agtamar-Upta contrapuxo que causaron baixa no réxime especial de traballadores autónomos un total de 35.813 galegos no pasado ano, na súa maioría procedentes dos mesmos sectores nos que se deron as altas.

"Este fenómeno está baseado nun cambio de titularidade nas relacións profesionais e non nun aumento neto de actividades económicas por conta propia", esgrimiu.

Para o secretario xeral de UPTA España, Eduardo Abad, a situación que mostran os datos é "suficientemente esclarecedora" para comprender que se está creando "unha burbulla de emprendemento".