A Garda Civil confisca máis de 60 pezas deportivas falsas no mercadillo de Cangas (Pontevedra)

Axentes da Garda Civil de Marín (Pontevedra) confiscaron un total de 63 pezas de roupa deportiva presuntamente falsificadas, que estaban á venda ao público no mercadillo ambulante de Cangas, e cuxo valor se estima que supera os 3.700 euros.

Tal e como informou o Instituto Armado, na mañá deste venres, efectivos da patrulla fiscal e de fronteiras localizaron no mercadillo situado no Paseo Marítimo de Cangas un posto de venda no que había unha partida de sudaderas e pantalóns deportivos, todos eles etiquetaxes con marcas comerciais.

O responsable do posto, de nacionalidade senegalesa, carecía da factura de compra das pezas e da preceptiva autorización das marcas, polo que os axentes procederon a incautar a roupa, concretamente 40 pantalóns e 23 sudaderas, que no mercado valóranse en máis de 3.700 euros.

Por estes feitos, instruíronse dilixencias ao responsable do posto como presunto autor dun delito contra a propiedade industrial, que foron remitidas ao Xulgado de Instrución número do de Cangas.