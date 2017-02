Condenado a sete anos de prisión un veciño da Coruña por agresión sexual á súa sobriña

A Sección Segunda da Audiencia Provincial da Coruña condenou a un home, de iniciais J.M.R.M., veciño desta cidade, a sete anos de prisión por un delito de abuso e outro de agresión sexual labores contra a súa sobriña cando tiña nove anos, segundo informa o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

A Sala imponlle tamén a obrigación de indemnizar á vítima con 12 000 euros. Pola contra, o tribunal absólveo do delito de agresión sexual continuada supostamente cometido contra a nai da menor, que é a irmá da súa muller.

Así, sinala que "de non estar prescritos os feitos, tampouco quedou acreditado que o acusado utilizase violencia ou intimidación para manter relacións coa súa cuñada, extremo que o acusado recoñeceu, pero argumentando que se trataba de actos consentidos", sinala o alto tribunal.

FEITOS PROBADOS

En concreto, no seu fallo considera probado que, no primeiro semestre do ano 2003, a menor pasaba bastante tempo no domicilio do seu tío político e que foi cando o home aproveitou, ata en dúas ocasións, para realizarlle tocamentos e nun deles introducirlle o dedo nos seus xenitais.

A sentenza engade que "moi anteriormente" a estes feitos, a finais do ano 1973, o acusado iniciou encontros sexuais coa nai da menor cando tiña tamén nove anos.

Ademais, precisa que isto se mantivo ata 2008. Con todo, sinala que "en ningún dos devanditos episodios empregou contra ela ningún tipo de violencia ou intimidación, senón unicamente a súa capacidade de sometemento" sobre a mesma.