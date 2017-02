Case 200 aspirantes participan na proba de acceso á avogacía que acolle a Academia Galega de Seguridade Pública

A Academia Galega de Seguridade Pública (Agasp) acolle este sábado na Estrada, por terceiro ano consecutivo e en colaboración co Ministerio de Justicia, a proba de aptitude profesional para o exercicio da profesión de avogado, que en 2017 conta con 192 aspirantes convocados.

A proba acredita a capacitación profesional para o acceso á función de avogado e está dirixida a comprobar a formación suficiente para o exercicio da profesión, así como o coñecemento das respectivas normas deontolóxicas e profesionais.

Para acceder a ela é necesario estar en posesión do título de licenciado ou graduado en Dereito e superar os cursos de formación e o período de prácticas externas, de acordo co regulamento da lei sobre acceso ás profesións de avogado e procurador.

O exercicio consiste na resolución dun cuestionario sobre materias comúns ao exercicio da profesión de avogado e cuestións sobre a especialidade xurídica elixida: civil-mercantil, penal, administrativa-contencioso e laboral.

Non existe limitación algunha no número de aprobados e a proba, que ten unha duración de catro horas, cualifícase como apta ou non apta.