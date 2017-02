Máis de 5.000 persoas fixeron uso de axuda e comida no fogar, centros de día e fogar o transeúnte en Lugo

A concelleira de Benestar Social de Lugo, Ana González, deu conta este venres das actuacións levadas a cabo desde a súa área en 2016, no que os servizos sociais atenderon a máis de 5.000 persoas no servizo de axuda e 'xantar' no fogar, centros de día e fogar do transeúnte.

En concreto, no servizo de axuda no fogar foron 467 as persoas usuarias e investiuse desde o Consistorio preto de dous millóns de euros.

Así mesmo, o Fogar do Transeúnte acolleu a máis de 3.900 persoas, mentres que os centros de día asistiron a 101 persoas. O programa Xantar non Fogar repartiu máis de 16.900 menús ao longo do pasado ano.

Os servizos sociais do Concello tamén tramitaron un total de 1.505 emerxencias sociais municipais, que supuxeron un investimento de máis de 225.992 euros. Preto do 70 por cento das persoas usuarias de emerxencia social e máis do 70 por cento do gasto total está relacionado co aluguer e o mantemento da vivenda.