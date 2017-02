Os mariscadores da ría de Ferrol mobilízanse para demandar o saneamento e protestan ante a Xunta

Os mariscadores da ría de Ferrol mobilizáronse este venres para demandar o saneamento da zona e a limpeza dos fondos mariños, nunha protesta que levaron ante o edificio administrativo da Xunta na cidade naval.

Así, a patroa maior da Confraría de Pescadores e Mariscadores de Ferrol, Isabel Maroño, denunciou que "a ría está completamente esquilmada", á vez que reclama "a limpeza do banco das Pías", un dos máis produtivos en ameixa da Comunidade.

"Que o limpen dunha vez, cunha empresa contratada pola Xunta e non por nós, pero que o limpen de verdade, que non fagan máis o paripé", clamou.

Maroño apuntouno tras participar nun encontro co responsable do edificio administrativo da Xunta en Ferrol e co biólogo de zona, xa que "non estaba nin a responsable da Consellería do Mar".

De maneira paralela a este encontro, ao redor de medio centenar de mariscadores pertencentes ás confrarías de Ferrol e Barrollobre, en Fene (A Coruña), concentráronse no exterior do edificio administrativo situado na Praza de España.

Alí, viviuse algún momento de tensión entre os gardas xurados, axentes da Policía Nacional e integrantes do colectivo de traballadores do mar, que chegaron a este lugar tras percorrer boa parte do barrio da Magdalena en manifestación, mentres facían soar os seus chifres.

PARO BIOLÓXICO

De tal forma, os mariscadores piden un paro biolóxico ante a falta de ameixa, e demandan que se lles poida pagar o paro durante seis meses para subsistir. "Pensamos que o temos máis que cotizado, con persoas que levamos máis de 30 anos traballados, supomos que isto non será a ruína de España", afirmou.

Sobre este extremo, a máxima responsable do depósito ferrolán deixou claro: "Queremos traballar, recuperar o noso posto de traballo, non queremos ser esmoleiros, nin ter que roubar". "Non somos delincuentes, somos traballadores da ría de Ferrol", agregou.

ENCONTRO CO ALCALDE

Ademais, Isabel Maroño avanzou que o colectivo estudará "novas medidas de protesta" a realizar. "Mentres non se poña en marcha o saneamento integral estamos condenados a continuar co sistema das bateas, que xera unha gran mortalidade do marisco", lamentou

Tras abandonar a Praza de España o colectivo dirixiuse ao Concello de Ferrol, onde mantiveron un encontro co alcalde desta cidade, Jorge Suárez (FeC), para demandar ao executivo local a posta en marcha de maneira inmediata do saneamento.

Segundo fontes municipais, neste encontro, os mariscadores manifestaron "a súa intención de acudir a todos os plenos nos que se debata a taxa" por este servizo.